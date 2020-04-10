«Он действительно сильный игрок»: экс-вратарь «Милана» — о футболисте сборной Казахстана

Источник: zimbio.com

В сезоне-2010/11 Палеари был третьим вратарем в главной команде россонери, но в итоге не получил шанса дебютировать.

«Меркель был действительно сильным футболистом. Он делал разницу в Примавере (молодежной команде) “Милана”. Тогда на наши матчи ходили по две тысячи», — вспомнил Палеари.

В систему «Милана» Меркель попал в 2008 году в возрасте 15 лет. В сезоне-2010/11 он дебютировал за главную команду, с которой стал чемпионом Италии. В январе 2013 года хавбек покинул «Милан» и перебрался в «Удинезе».