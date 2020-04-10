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19:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» считает, что летом ни у кого не будет денег на Неймара

Руководство «Пари Сен-Жермен» уверено, что сможет сохранить нападающего Неймара на следующий сезон. В клубе полагают, что из-за кризиса предстоящим летом ни у одного клуба не будет денег на трансфер бразильца, сообщает Mundo Deportivo.

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Неймар перешёл в «ПСЖ» из каталонской «Барселоны» летом 2017 года за € 222 млн. Форвард и сине-гранатовые заинтересованы в возобновлении сотрудничества. Сейчас трансферная стоимость 28-летнего игрока оценивается в € 128 млн.

Контракт Неймара с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешней кампании бразилец помог «ПСЖ» в 22 матчах во всех турнирах. В его активе 18 голов и 10 результативных передач.

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2 июня 2019© Ньюстюб
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