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20:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» готов продать Н’Голо Канте

Полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте может сменить клуб в предстоящее трансферное окно. Руководство синих готово продать 29-летнего француза, сообщает 90min.

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Источник: AFP 2020

Интерес к Канте проявляют мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен». Трансферная стоимость хавбека оценивается в € 80 млн.

Н’Голо выступает за «Челси» с лета 2016 года. За француза лондонский клуб заплатил «Лестер Сити» € 35,8 млн. Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Канте помог синим в 22 матчах во всех турнирах. В его активе 3 гола.

«Челси», набрав 48 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 29 встречах команда Фрэнка Лэмпарда одержала 14 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

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