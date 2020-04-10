«Челси» готов продать Н’Голо Канте
Полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте может сменить клуб в предстоящее трансферное окно. Руководство синих готово продать 29-летнего француза, сообщает 90min.
Полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте может сменить клуб в предстоящее трансферное окно. Руководство синих готово продать 29-летнего француза, сообщает 90min.
Интерес к Канте проявляют мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен». Трансферная стоимость хавбека оценивается в € 80 млн.
В нынешнем сезоне Канте помог синим в 22 матчах во всех турнирах. В его активе 3 гола.
«Челси», набрав 48 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской