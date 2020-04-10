«Челси» готов продать Н’Голо Канте

Источник: AFP 2020

Интерес к Канте проявляют мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен». Трансферная стоимость хавбека оценивается в € 80 млн.

Н’Голо выступает за «Челси» с лета 2016 года. За француза лондонский клуб заплатил «Лестер Сити» € 35,8 млн. Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Канте помог синим в 22 матчах во всех турнирах. В его активе 3 гола.