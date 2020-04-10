Когда европейский футбол вернется после пандемии коронавируса? Прогнозы по топ-5 лигам
Рассматриваем примерное время выхода ведущих лиг Старого света из самоизоляции.
Рассматриваем примерное время выхода ведущих лиг Старого света из самоизоляции.
Как известно, коронавирус стал разрастаться по Европе после высадки в Италии, так что там ситуацию исправить тяжело. Последний раз в футбол в серии А играли 9 марта, а примерной даты возвращения все еще нет. Италия
Хотя некоторые новости есть.
Corriere dello Sport считает, что чемпионат может вернуться 20 мая, когда пройдут перенесенные игры 25-го тура. Затем встречи будут проходить по два раза в неделю, а завершится все 2 июля. Но это оптимистичный сценарий. La Repubblica публиковала вариант, при котором все клубы соберутся в Риме на полтора месяца и доиграют там сезон. При этом на трибунах не будет ни болельщиков, ни журналистов, а футболистов станут жестко тестировать.
На этой неделе из Германии поступили оптимистичные новости: клубы бундеслиги возобновили тренировки на своих базах. В первые дни — мелкими группами по
Чемпионат Германии приостановлен до 30 апреля, но генеральный директор бундеслиги Кристиан Зайферт уже объявил, что турнир в двух высших дивизионах может возобновиться в начале мая. Конечно, без зрителей: Германия все еще захвачена коронавирусом, но число зараженных на этой неделе стало снижаться. Bild пишет, что на матчах будет не больше 239 человек, включая 30 журналистов, 36 телевизионщиков и всего четверых
В Великобритании нет такого строгого карантина, как в Италии. Поэтому с футболистами случаются конфузы: то хавбек «Астон Виллы» Джек Грилиш попадет в ДТП, то Жозе Моуринью проведет секретную тренировку в парке. Вообще англичане долго сопротивлялись и до последнего не хотели прерывать сезон: 11 марта на переполненном «Энфилде» даже состоялся матч Лиги чемпионов, во что сейчас трудно поверить.
Но до конца мая футбола в чемпионате Англии точно не будет. СМИ называют июнь предполагаемым месяцем возобновления турнира, хотя точную дату никто назвать не может. Рассматривается и вариант с играми при закрытых трибунах, и модель чемпионата мира — все соберутся в одном месте и добьют оставшиеся девять туров. «Футбол должен вернуться лишь тогда, когда станет безопасно», — ключевое в послании Футбольной Ассоциации болельщикам.
В Англии недавно поднималась тема плотности календаря. Футболисты и тренеры боятся, что после
Франция едва уступает Испании по количеству зараженных коронавирусом на сегодняшний день и идет на лидирующих позициях по приросту смертельных случаев. Уже этого достаточно, чтобы понять: футбол туда вернется не скоро.
Карантин там довольно жесткий. Из дома можно выйти только с заполненной бумагой, в которой указана одна из пяти причин: визит к врачу, поход в магазин/аптеку, посещение работы (если удаленка невозможна), спортивная тренировка (не более 20 минут и не дальше двух километров от дома), а также чрезвычайные семейные обстоятельства.
В марте лига объявила о приостановке турнира до 15 апреля. Но очевидно, что на следующей неделе никаких матчей не будет — все футболисты сидят дома. В прессе говорят о возобновлении турнира в июне, но телевещатели (Canal+ и BeIN Sports) на всякий случай приостановили выплаты за трансляции игр. Турнир обязательно продолжится, хотя хитрый президент «Лиона»
Испания — первая в Европе и вторая в мире по общему числу зараженных за все время пандемии (157 тысяч), поэтому ей спешить точно нельзя. Карантин там серьезный. Никто не может выйти из дома даже на пробежку, а полиция контролирует все и всех.
Тем не менее, ла лига и Королевская федерация футбола Испании планируют возобновить чемпионат уже в конце мая. Это инсайд издания El Chiringuito: его журналисты уверены, что турнир вернется
В любом случае между играми каждой из команд должно проходить не менее 72 часов — это требование испанской федерации, с которым трудно спорить.