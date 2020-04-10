«Неман» и «Белшина» сыграли вничью в стартовом матче 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Первая половина встречи в Гродно прошла с небольшим преимуществом хозяев, но только перед самым перерывом они сумели выйти вперед. На 42-й минуте игры счет открыл Гегам Кадимян, эффектно пробивший штрафной удар. Во втором тайме бобруйчане стали действовать активнее и на исходе часа игрового времени сумели выровнять положение после гола Леонида Ковеля. Это первый зачетный балл «Белшины» в нынешнем чемпионате после трех подряд стартовых поражений.

Лидер первенства минский «Энергетик-БГУ», имеющий 9 очков из 9 возможных, свой матч четвертого тура проведет завтра в гостях у жодинских торпедовцев. Также 11 апреля «Слуцк» примет на своем поле «Витебск», а минское «Динамо» сыграет на выезде против «Городеи».

Еще три встречи пройдут 12 апреля: «Минск» — БАТЭ (Борисов), «Смолевичи» — «Шахтер» (Солигорск), «Динамо» (Брест) — «Ислочь». В заключительном матче четвертого тура 13 апреля мозырская «Славия» примет у себя дома брестский «Рух».

Положение команд: «Энергетик-БГУ» — 9 очков, «Слуцк», «Ислочь», «Славия», «Торпедо-БЕЛАЗ», «Витебск», «Минск» — по 6, «Неман» — 5, «Динамо» (Брест), «Шахтер», «Неман» — по 4, БАТЭ, «Рух», «Динамо» (Минск), «Городея» — по 3, «Смолевичи», «Белшина» — по 1.