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21:52 (мск), источник: БЕЛТА

«Неман» и «Белшина» сыграли вничью в стартовом матче 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» и бобруйской «Белшины» сыграли вничью (1:1) в первом поединке четвертого тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Первая половина встречи в Гродно прошла с небольшим преимуществом хозяев, но только перед самым перерывом они сумели выйти вперед. На 42-й минуте игры счет открыл Гегам Кадимян, эффектно пробивший штрафной удар. Во втором тайме бобруйчане стали действовать активнее и на исходе часа игрового времени сумели выровнять положение после гола Леонида Ковеля. Это первый зачетный балл «Белшины» в нынешнем чемпионате после трех подряд стартовых поражений.

Лидер первенства минский «Энергетик-БГУ», имеющий 9 очков из 9 возможных, свой матч четвертого тура проведет завтра в гостях у жодинских торпедовцев. Также 11 апреля «Слуцк» примет на своем поле «Витебск», а минское «Динамо» сыграет на выезде против «Городеи».

Еще три встречи пройдут 12 апреля: «Минск» — БАТЭ (Борисов), «Смолевичи» — «Шахтер» (Солигорск), «Динамо» (Брест) — «Ислочь». В заключительном матче четвертого тура 13 апреля мозырская «Славия» примет у себя дома брестский «Рух».

Положение команд: «Энергетик-БГУ» — 9 очков, «Слуцк», «Ислочь», «Славия», «Торпедо-БЕЛАЗ», «Витебск», «Минск» — по 6, «Неман» — 5, «Динамо» (Брест), «Шахтер», «Неман» — по 4, БАТЭ, «Рух», «Динамо» (Минск), «Городея» — по 3, «Смолевичи», «Белшина» — по 1.

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, на счету которого три гола.

Неман
1:1
Первый тайм: 1:0
Белшина
Футбол, Беларусь, 4-й тур10.04.2020, 19:00 (МСК UTC+3)ЦСК Неман
Главные тренеры
Игорь КовалевичЭдуард Градобоев
Голы
Гегам Кадимян42′
Леонид Ковель59′
Составы команд
91Дмитрий Дударь
13Алексей Харитонович
3Георгий Кантария
23Самюэль Одеоибо
4Андрей Васильев
13′
32Владислав Ясюкевич
17Егор Хвалько
69Никита Рочев
18Павел Забелин
99Максим Грек
90+4′
23Артур Слабашевич
8Сергей Глебко
28Даниэль Стойкович
28′
10Павел Бордуков
7Гегам Кадимян
25Михаил Башилов
13Глеб Рассадкин
4Владислав Соланович
90′
24Андрей Якимов
84′
5Константин Кучинский
5Роман Вегеря
90+3′
17Евгений Скобликов
87′
45Зоран Марушич
66′
29Дмитрий Рекиш
11Валерий Жуковский
9Леонид Ковель
81′
97Кирилл Маляров
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)6
5Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
18Фолы15
1Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяДмитрий Дмитриев(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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