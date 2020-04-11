Нарушившему карантин Роналду нашли оправдание

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

Он прокомментировал фотографии, на которых видно, как Роналду проводит занятие на местном стадионе. «Все жители могут покидать дома, если соблюдают безопасную дистанцию. Именно поэтому Роналду делает то, что мы видим на фото», — заявил Рамос. Он добавил, что у Роналду нет специального разрешения для тренировок на улице.

При этом на отдельных снимках видно, как футболист нарушает социальную дистанцию. «Лучший игрок мира должен подавать остальным пример, но мне кажется, что Роналду потратил на тренировку немного времени, так что его действия не причинили никому вреда», — заключил Рамос.

9 апреля сообщалось, что туринский «Ювентус» может расстаться с Роналду из-за необходимости стабилизировать финансовое положение. Одним из претендентов на форварда является мадридский «Реал».

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