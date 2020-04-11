Зидан попросил «Реал» купить защитника «РБ Лейпциг» Юпамекано

Зидан планирует использовать Юпамекано в качестве первой опции на замену Серхио Рамосу и Рафаэлю Варану. Сейчас эта роль отведена Эдеру Милитао, которого «сливочные» приобрели за € 50 млн в прошлом году, однако Зинедин недоволен прогрессом бразильца. Наставник мадридцев также несильно рассчитывает на Хосе Игнасио Начо.