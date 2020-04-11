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09:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Зидан попросил «Реал» купить защитника «РБ Лейпциг» Юпамекано

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан попросил руководство клуба усилить центр обороны.

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Приоритетным вариантом для французского специалиста является игрок «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано, сообщает AS.

Зидан планирует использовать Юпамекано в качестве первой опции на замену Серхио Рамосу и Рафаэлю Варану. Сейчас эта роль отведена Эдеру Милитао, которого «сливочные» приобрели за € 50 млн в прошлом году, однако Зинедин недоволен прогрессом бразильца. Наставник мадридцев также несильно рассчитывает на Хосе Игнасио Начо.

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Контракт Юпамекано с «РБ Лейпциг» рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость 21-летнего француза оценивается в € 45 млн.

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