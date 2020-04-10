У легендарного игрока «Ливерпуля» Кенни Далглиша выявлен коронавирус

Источник: Reuters

69-летнего шотландца доставили в больницу 8 апреля для лечения инфекции, которая требовала внутривенного введения антибиотиков. В соответствии с протоколом у него взяли анализ на COVID-19. Сегодня стало известно, что результат оказался положительным.

Сообщается, что у Далглиша не было симптомов заражения коронавирусом. До поступления в больницу легендарный игрок «Ливерпуля» добровольно самоизолировался дома со своей семьёй. Он находился в таком режиме дольше рекомендованного периода.