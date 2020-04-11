Сульшер попросил «Манчестер Юнайтед» продать пять игроков
Главный тренер «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед»
Норвежский специалист готов прекратить сотрудничество с пятью игрокам — защитниками Филом Джонсом и Крисом Смоллингом, полузащитниками Джесси Лингардом и Андреасом Перейрой, а также нападающим Алексисом Санчесом.
Сульшер надеется, что вырученные с продажи этих футболистов деньги помогут клубу при усилении состава.
«Манчестер Юнайтед», набрав 45 очков, занимает пятое место в турнирной таблице английской