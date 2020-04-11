Сульшер попросил «Манчестер Юнайтед» продать пять игроков

Источник: AFP 2020

Норвежский специалист готов прекратить сотрудничество с пятью игрокам — защитниками Филом Джонсом и Крисом Смоллингом, полузащитниками Джесси Лингардом и Андреасом Перейрой, а также нападающим Алексисом Санчесом.

Сульшер надеется, что вырученные с продажи этих футболистов деньги помогут клубу при усилении состава.