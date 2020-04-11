Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Слуцк
Витебск
Футбол. Зарубежный
16:00
Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
18:00
Городея
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
10.04
Неман
Белшина
11
Футбол. Зарубежный
12.04
Минск
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
12.04
Смолевичи
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
35Как коронавирус изменил хоккей. Главные фото матча «Спартак» — «Динамо», на который запретили приходить болельщикам
09:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бензема выставил на аукцион футболку с автографом

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема выставил на аукцион свою игровую футболку с автографом в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Как сообщается на странице аукциона, текущая стоимость лота составляет 1100 евро. До закрытия торгов осталось 1 день 10 часов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,5 миллиона случаев заражения, более 92 тысяч человек скончались.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 'Трупы складывают друг на друга': как спортсмены из России выживают в США
Секс-символ UFC потренировалась обнаженной во время карантина
Нарушившему карантин Роналду нашли оправдание
Зидан попросил «Реал» купить защитника «РБ Лейпциг»
Народный артист РФ жестко ответил Губерниеву на критику Семина
От «Амкара» до «Атырау»: лучшие матчи в карьере Андрея Аршавина
У легендарного игрока «Ливерпуля» выявлен коронавирус
СМИ: «Челси» готов расстаться с чемпионом мира по футболу
Фуркад включил Шипулина в тройку главных соперников в карьере
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь