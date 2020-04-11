Бензема выставил на аукцион футболку с автографом
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема выставил на аукцион свою игровую футболку с автографом в рамках борьбы с распространением коронавируса.
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема выставил на аукцион свою игровую футболку с автографом в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Как сообщается на странице аукциона, текущая стоимость лота составляет 1100 евро. До закрытия торгов осталось 1 день 10 часов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,5 миллиона случаев заражения, более 92 тысяч человек скончались.