Бензема выставил на аукцион футболку с автографом

Как сообщается на странице аукциона, текущая стоимость лота составляет 1100 евро. До закрытия торгов осталось 1 день 10 часов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,5 миллиона случаев заражения, более 92 тысяч человек скончались.