Во Франции планируют завершить сезон в конце июля

По информации источника, футбольная лига Франции планирует завершить текущий розыгрыш чемпионата не позднее 25 июля. При этом сезон-2020/21, как ожидается, должен стартовать 23 августа.

Чемпионат Франции, как и большинство первенств Европы, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На момент остановки в Лиге 1 сыграно 28 туров, лидирует в турнирной таблице «Пари Сен-Жермен». Дата возобновления сезона будет зависеть от развития ситуации с распространением COVID-19.