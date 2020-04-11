Во Франции планируют завершить сезон в конце июля
Стали известны подробности вариантов продолжения остановленного сезона, которые прорабатывает Лига 1, сообщает lequipe.fr.
Стали известны подробности вариантов продолжения остановленного сезона, которые прорабатывает Лига 1, сообщает lequipe.fr.
По информации источника, футбольная лига Франции планирует завершить текущий розыгрыш чемпионата не позднее 25 июля. При этом сезон-2020/21, как ожидается, должен стартовать 23 августа.
Чемпионат Франции, как и большинство первенств Европы, был приостановлен