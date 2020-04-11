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11:35 (мск), источник: Газета.Ру

Во Франции планируют завершить сезон в конце июля

Стали известны подробности вариантов продолжения остановленного сезона, которые прорабатывает Лига 1, сообщает lequipe.fr.

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По информации источника, футбольная лига Франции планирует завершить текущий розыгрыш чемпионата не позднее 25 июля. При этом сезон-2020/21, как ожидается, должен стартовать 23 августа.

Чемпионат Франции, как и большинство первенств Европы, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На момент остановки в Лиге 1 сыграно 28 туров, лидирует в турнирной таблице «Пари Сен-Жермен». Дата возобновления сезона будет зависеть от развития ситуации с распространением COVID-19.

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