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10:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Футболистка «Бетиса» стала врачом во время пандемии коронавируса. Фото

Футболистка «Бетиса» Ана Ромеро устроилась работать в больницу во время пандемии коронавируса.

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«Очень рада, что могу оказать помощь в борьбе с коронавирусом в эти дни. Моя благодарность “Бетису” за то, что пошёл мне навстречу. Пришло время сделать это! Оставайтесь дома», — написала спортсменка в своём «инстаграме».

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Ромеро имеет медицинское образование. За «Бетис» Ромеро выступает с 2018 года. Она сыграла за клуб 27 матчей в чемпионате и забила один гол. До этого футболистка выступала за «Аякс» и дважды выигрывала чемпионат Нидерландов.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 100 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 376 тыс.

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