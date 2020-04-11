Казахстанский клуб объявил о трансфере экс-вратаря «Кайрата»
Вратарь Владимир Грошев, проведший
Вратарь Владимир Грошев, проведший
«25-летний воспитанник алматинской школы футбола начал первые шаги в карьере в стане местной “Цесны”. Затем с 2012 по 2017 год провел в системе “Кайрата”. Также в его послужном списке имеются кокшетауский “Окжетпес” и “Мактаарал”. Владимир будет выступать под 51-м номером», — говорится в заявлении клуба.
В прошлом сезоне Грошев провел за «Мактаарал» 12 матчей в первой лиге и пропустил 11 мячей.
Отметим, что сезон 2019 года «Атырау» завершил на предпоследнем, 11-м месте и покинул КПЛ. Старт первой лиги Казахстана был запланирован на 4 апреля, но