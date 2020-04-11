Казахстанский клуб объявил о трансфере экс-вратаря «Кайрата»

«25-летний воспитанник алматинской школы футбола начал первые шаги в карьере в стане местной “Цесны”. Затем с 2012 по 2017 год провел в системе “Кайрата”. Также в его послужном списке имеются кокшетауский “Окжетпес” и “Мактаарал”. Владимир будет выступать под 51-м номером», — говорится в заявлении клуба.