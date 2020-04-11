Розыгрыш Международного кубка чемпионов по футболу отменен из-за коронавируса

«Для нас первостепенное значение имеют здоровье и безопасность футболистов, персонала, болельщиков и всех, кто участвует в наших матчах. На данный момент отсутствует определенность по вопросу снятия ограничений в связи с пандемией. Также нет ясности в том, когда возобновится европейский футбол. Это означает, что планирование Международного кубка чемпионов этим летом осуществить невозможно», — сказано в официальном заявлении.