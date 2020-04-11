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11:57 (мск), источник: ТАСС

Розыгрыш Международного кубка чемпионов по футболу отменен из-за коронавируса

ТАСС, 11 апреля. Международный кубок чемпионов — товарищеский футбольный турнир, проводящийся летом на территории нескольких стран, отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:56 MSK, 11.04
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«Для нас первостепенное значение имеют здоровье и безопасность футболистов, персонала, болельщиков и всех, кто участвует в наших матчах. На данный момент отсутствует определенность по вопросу снятия ограничений в связи с пандемией. Также нет ясности в том, когда возобновится европейский футбол. Это означает, что планирование Международного кубка чемпионов этим летом осуществить невозможно», — сказано в официальном заявлении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Международный кубок чемпионов проводится с 2013 года. Матчи принимают страны Северной Америки, Европы, Азии и Австралии. В турнире участвуют сильнейшие клубы Европы — чемпионы и призеры ведущих национальных первенств континента.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,5 млн человек, зафиксировано свыше 90 тыс. смертельных исходов.

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