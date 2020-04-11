«Реал» может подписать форварда «Тоттенхэма» Кейна летом
Мадридский «Реал» может подписать форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна летом 2020 года, сообщает Mundo Deportivo.
Мадридский «Реал» может подписать форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна летом 2020 года, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, испанский клуб рассматривает форварда как альтернативу норвежскому нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанну, который является приоритетной целью «Реала».
При этом «Тоттенхэм» намерен выручить за своего лидера не менее €120 млн.