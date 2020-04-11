«Реал» может подписать форварда «Тоттенхэма» Кейна летом

По информации источника, испанский клуб рассматривает форварда как альтернативу норвежскому нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанну, который является приоритетной целью «Реала».

При этом «Тоттенхэм» намерен выручить за своего лидера не менее €120 млн.