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12:54 (мск), источник: Газета.Ру

«Реал» может подписать форварда «Тоттенхэма» Кейна летом

Мадридский «Реал» может подписать форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна летом 2020 года, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, испанский клуб рассматривает форварда как альтернативу норвежскому нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанну, который является приоритетной целью «Реала».

При этом «Тоттенхэм» намерен выручить за своего лидера не менее €120 млн.

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