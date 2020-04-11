Экс-игрок «Саутгемптона» и сборной Румынии высказался о возможном выступлении в КПЛ

«Я ничего не обсуждал о продлении контракта. Даже не думал, что какое-то предложение может поступить в этот период. Но хотелось бы начать все это как можно скорее. Чтобы поддержать форму, возможно, я смогу сыграть в товарищеских матчах, а потом изучить все варианты продолжения карьеры. Я нахожусь не в лучшей ситуации, потому что это у меня вторая серьезная травма. Сейчас мне было бы сложно получить контракт за границей, но я не думаю о чемпионатах Казахстана и Узбекистана или около того», — сказал Гардош в интервью Digisport.