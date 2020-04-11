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11:21 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-игрок «Саутгемптона» и сборной Румынии высказался о возможном выступлении в КПЛ

У румынского футболиста «КС Университатя» Флорина Гардоша летом истекает контракт с клубом. Он не знает, останется ли в его в составе или продолжит карьеру в другой команде, но дал понять, что не намерен выступать в чемпионатах Узбекистана и Казахстана, несмотря на серьезную травму.

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«Я ничего не обсуждал о продлении контракта. Даже не думал, что какое-то предложение может поступить в этот период. Но хотелось бы начать все это как можно скорее. Чтобы поддержать форму, возможно, я смогу сыграть в товарищеских матчах, а потом изучить все варианты продолжения карьеры. Я нахожусь не в лучшей ситуации, потому что это у меня вторая серьезная травма. Сейчас мне было бы сложно получить контракт за границей, но я не думаю о чемпионатах Казахстана и Узбекистана или около того», — сказал Гардош в интервью Digisport.

Отметим, что 31-летний защитник на родине также играл за «Стяуа» и «Конкордию» (Кьяжна), за границей выступал за английский «Саутгемптон». Кроме того, привлекался в юношескую и молодежную сборные Румынии, за национальную команду провел 13 игр в период 2011—2014 годов.

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