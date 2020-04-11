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13:50 (мск), источник: Газета.Ру

Князь Альбер II пообещал помочь «Монако» в связи с кризисом

Князь Монако Альбер II пообещал помочь футбольному клубу «Монако» с преодолением финансовых трудностей, вызванных пандемией коронавируса, сообщает Foot National.

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Он заявил, что правительство дает гарантии на финансовую помощь команде. Чемпионат Франции, где выступает «Монако», был остановлен из-за пандемии коронавируса.

За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, а владельцем команды является россиянин Дмитрий Рыболовлев, с которым князь Монако уже провел переговоры.

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