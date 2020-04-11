Князь Альбер II пообещал помочь «Монако» в связи с кризисом
Князь Монако Альбер II пообещал помочь футбольному клубу «Монако» с преодолением финансовых трудностей, вызванных пандемией коронавируса, сообщает Foot National.
Князь Монако Альбер II пообещал помочь футбольному клубу «Монако» с преодолением финансовых трудностей, вызванных пандемией коронавируса, сообщает Foot National.
Он заявил, что правительство дает гарантии на финансовую помощь команде. Чемпионат Франции, где выступает «Монако», был остановлен
За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, а владельцем команды является россиянин Дмитрий Рыболовлев, с которым князь Монако уже провел переговоры.