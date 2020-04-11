Лидер футбольного чемпионата «Энергетик-БГУ» сыграет в гостях у «Торпедо-БелАЗа»

Лидер первенства минский «Энергетик-БГУ», имеющий 9 очков из 9 возможных, сыграет в гостях у жодинского «Торпедо-БелАЗа» (начало в 16.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). В первом туре минчане победили борисовский БАТЭ (3:1), затем выиграли у брестского «Руха» (1:0), а потом взяли верх над «Минском» (2:0). Торпедовцы на старте победили солигорский «Шахтер» и бобруйскую «Белшину» с одинаковым результатом 1:0, а затем уступили минскому «Динамо» со счетом 0:2.

Также сегодня «Слуцк» примет на своем поле «Витебск» (начало в 14.00), а столичное «Динамо» сыграет на выезде против «Городеи» (начало в 18.00).

Еще три встречи пройдут 12 апреля: «Минск» — БАТЭ (Борисов), «Смолевичи» — «Шахтер», «Динамо» (Брест) — «Ислочь». В заключительном матче 4-го тура 13 апреля мозырская «Славия» примет у себя дома брестский «Рух».

В первом поединке этого тура 10 апреля футболисты гродненского «Немана» на своем поле сыграли вничью с «Белшиной» — 1:1.

Положение команд: «Энергетик-БГУ» — 9 очков, «Слуцк», «Ислочь», «Славия», «Торпедо-БелАЗ», «Витебск», «Минск» — по 6, «Неман» — 5, «Динамо» (Брест), «Шахтер» — по 4, БАТЭ, «Рух», «Динамо» (Минск), «Городея» — по 3, «Смолевичи», «Белшина» — по 1.