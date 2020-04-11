AP: В Швейцарии намерены закрыть одно из дел против бывшего главы ФИФА Блаттера

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура собирается прекратить производство по делу о злоупотреблении полномочиями, которое было открыто в 2015 году. 12 сентября 2005 года Блаттер подписал контракт с Карибским футбольным союзом по продаже прав на телетрансляции чемпионатов мира 2010 и 2014 годов, который якобы был невыгоден ФИФА. Отмечалось, что Блаттер действовал против интересов организации при заключении данного соглашения.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--54195490846532960860" data-vnd="54195490846532960860" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=54195490846532960860" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Другое дело, по которому Блаттер обвиняется в незаконном переводе в 2011 году 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета руководившего в те годы Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, остается в силе.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американского правосудия швейцарская полиция задержала несколько высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции.