Футболисты «Слуцка» и «Витебска» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

В первом из них футболисты «Слуцка» на своем поле проигрывали «Витебску» после первого тайма, но в итоге добились ничьей — 1:1. На 31-й минуте Ион Николаеску вывел гостей вперед, а на 62-й минуте Абдул Гафар восстановил равновесие в счете.

Позже лидер первенства минский «Энергетик-БГУ», имеющий девять очков из девяти возможных, сыграет в гостях у жодинского «Торпедо-БелАЗа», а минское «Динамо» встретится на выезде с «Городеей».

Еще три встречи пройдут 12 апреля: «Минск» — БАТЭ (Борисов), «Смолевичи» — «Шахтер», «Динамо» (Брест) — «Ислочь». В заключительном матче 4-го тура 13 апреля мозырская «Славия» примет у себя дома брестский «Рух».

В первом поединке этого тура 10 апреля футболисты гродненского «Немана» на своем поле сыграли вничью с «Белшиной» — 1:1.

Положение команд: «Энергетик-БГУ» — 9 очков, «Слуцк», «Витебск» — по 7, «Ислочь», «Славия», «Торпедо-БелАЗ», «Минск» — по 6, «Неман» — 5, «Динамо» (Брест), «Шахтер» — по 4, БАТЭ, «Рух», «Динамо» (Минск), «Городея» — по 3, «Смолевичи», «Белшина» — по 1.