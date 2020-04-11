Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Городея
Динамо Мн
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ
20
Футбол. Зарубежный
14:00
Слуцк
Витебск
11
Футбол. Зарубежный
10.04
Неман
Белшина
11
Футбол. Зарубежный
12.04
Минск
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
12.04
Смолевичи
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
16:31 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Слуцка» и «Витебска» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные матчи 4-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В первом из них футболисты «Слуцка» на своем поле проигрывали «Витебску» после первого тайма, но в итоге добились ничьей — 1:1. На 31-й минуте Ион Николаеску вывел гостей вперед, а на 62-й минуте Абдул Гафар восстановил равновесие в счете.

Читайте также
«Неман» и «Белшина» сыграли вничью в стартовом матче 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Позже лидер первенства минский «Энергетик-БГУ», имеющий девять очков из девяти возможных, сыграет в гостях у жодинского «Торпедо-БелАЗа», а минское «Динамо» встретится на выезде с «Городеей».

Еще три встречи пройдут 12 апреля: «Минск» — БАТЭ (Борисов), «Смолевичи» — «Шахтер», «Динамо» (Брест) — «Ислочь». В заключительном матче 4-го тура 13 апреля мозырская «Славия» примет у себя дома брестский «Рух».

В первом поединке этого тура 10 апреля футболисты гродненского «Немана» на своем поле сыграли вничью с «Белшиной» — 1:1.

Положение команд: «Энергетик-БГУ» — 9 очков, «Слуцк», «Витебск» — по 7, «Ислочь», «Славия», «Торпедо-БелАЗ», «Минск» — по 6, «Неман» — 5, «Динамо» (Брест), «Шахтер» — по 4, БАТЭ, «Рух», «Динамо» (Минск), «Городея» — по 3, «Смолевичи», «Белшина» — по 1.

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, на счету которого три гола.

Читайте также
Слуцк
НовостиМатчиСоставСтатистика
Витебск
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Милые фото Екатерины Климовой с пляжа очаровали Instagram
Нарушившему карантин Роналду нашли оправдание
Бэйл хочет остаться в «Реале», Хамес готов уйти
Отмена Кубка чемпионов: «Реал» и «Барселона» потеряют по €18 млн
Галактический «Реал» с Роналдо и Зиданом. Где они сейчас? (фото)
«Даже заключенные выходят на улицу». Резцова о пандемии
Непряева: У меня до сих пор есть проблемы с лишним весом
«Ювентус» включился в борьбу за футболиста «Реала»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь