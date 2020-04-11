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16:45 (мск), источник: Sports.Ru

Бэйл хочет остаться в «Реале», Хамес готов уйти. Мендеш общался с МЮ и «Ювентусом» о трансфере

«Реал» намерен продать полузащитников Хамеса Родригеса и Гарета Бэйла, сообщает As.

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28-летний колумбиец готов уйти из клуба и открыт для предложений. Его агент Жорже Мендеш уже общался с несколькими клубами, среди которых «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

В то же время Бэйл не намерен уходить из «Реала». Он хочет остаться в Мадриде, где его семья чувствует себя комфортно.

Ранее сообщалось, что «Реал» может продать Бэйла, Хамеса и других игроков, чтобы сократить расходы на зарплату на 75 млн евро.

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