Бэйл хочет остаться в «Реале», Хамес готов уйти. Мендеш общался с МЮ и «Ювентусом» о трансфере

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28-летний колумбиец готов уйти из клуба и открыт для предложений. Его агент Жорже Мендеш уже общался с несколькими клубами, среди которых «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

В то же время Бэйл не намерен уходить из «Реала». Он хочет остаться в Мадриде, где его семья чувствует себя комфортно.