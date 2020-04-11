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21:26 (мск), источник: Sport24

Серию А могут возобновить 31 мая: 4-го начнут тренироваться, а в августе закончат сезон

Футбол возвращается.

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В Италии прорабатывают новые (и, возможно, финальные) даты рестарта Серии А.

В пятницу премьер-министр Италии Джузеппе Конте продлил карантин в стране до 3 мая. Но не исключил, что если жители продолжат соблюдать социальную дистанцию и другие меры безопасности, то в этот же день режим самоизоляции может быть снят.

Оптимистичные прогнозы подтверждает Всемирная организация здравоохранения, которая официально заявила о замедлении распространения коронавируса в Италии: местные книжные магазины, фабрики и другие предприятия, которые в состоянии обеспечить нужную дистанцию для работников и посетителей, готовятся к возобновлению работы примерно через месяц.

Аналогичный сценарий рассматривают и для Серии А. По информации La Repubblica, клубы прорабатывают план возобновления чемпионата с 31 мая:

  • Матчи будут проходить каждые три дня без зрителей.
  • В таких условиях сезон успеют завершить в конце июля, а при худшем сценарии — 3 августа. Оба варианта соответствуют рекомендациям УЕФА.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора надеется, что уже 4 мая команды смогут тренироваться.

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«Глубоко уверен, что наши спортсмены и паралимпийцы вскоре вернутся к победам и почитанию итальянского флага. Прошу вас активировать Федерации и другие субъекты спортивной системы, чтобы возобновить тренировки предположительно с 4 мая в строгом соответствии с требованиями безопасности, которые будут определены в согласовании с органами здравоохранения и научными органами», — заявил Спадафора.

Главная проблема — определиться с местами проведения игр и тренировок команд из регионов, которые стали эпицентрами эпидемии. Речь о «Милане», «Интере», «Аталанте» и «Брешии» — для них могут понадобиться нейтральные поля.

  • В начале недели одним из вариантов рассматривался переезд в Рим, где вспышка коронавирусной инфекции достигла меньших масштабов, чем в других регионах страны.
  • Планировалось, что все оставшиеся матчи пройдут в столице Италии на полях «Стадио Фламинио», «Стадио Стирпе» и «Стадио Олимпико». Это позволило бы минимизировать контакты с посторонними людьми: футболисты и персонал клубов должны были регулярно проходить медицинское обследование, а журналистов не допускали бы в расположение команд.

Но в итоге от этого варианта отказались. При новом сценарии, где на нейтральных полях сыграют максимум четыре клуба, моделируется не только финиш текущего сезона, но и старт следующего: игрокам планируют дать около месяца на отдых и подготовку, а новый чемпионат начнут в сентябре.

Помимо Италии, к рестарту ближе всех подошла Германия.

Директор Бундеслиги Кристиан Зайферт в интервью The New York Times озвучил планы: чемпионат Германии возобновится в начале мая и будет завершен в июне, но зрителей на стадионах не будет до конца года — во время матчей находиться на арене разрешат только футболистам, персоналу клубов и работникам стадиона. Максимум — 239 человек.

Зайферт уверен: в таком случае клубы лишатся части доходов от проведения игр со зрителями, но зато смогут выжить в условиях пандемии. Хотя сильнее всего от пандемии пострадает трансферный рынок:

— Говоря о краткосрочной перспективе, я бы сказал, что этим летом трансферного окна не будет, его ждет коллапс. Некоторые агенты внезапно осознают, что теперь им придется усердно поработать или, по крайней мере, в принципе начать работать. А в некоторых лигах поймут, что деньги не падают с неба по расписанию каждый месяц.

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