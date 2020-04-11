СМИ: «Ювентус» намерен продлить контракт на год с 42-летним Буффоном
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Туринский «Ювентус» готов продлить контракт с 42-летним голкипером команды Джанлуиджи Буффоном, сообщает Football Italia.
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Туринский «Ювентус» готов продлить контракт с 42-летним голкипером команды Джанлуиджи Буффоном, сообщает Football Italia.
Как отмечает источник, стороны договариваются о пролонгации контракта еще на сезон — до лета 2021 года, когда Буффону уже будет 43 года. При этом Буффон согласен с ролью второго вратаря команды, а основным голкипером останется поляк Войцех Щенсный, как и в нынешнем сезоне.
Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год и вернулся в туринскую команду после сезона в составе «Пари Сен-Жермен». В нынешнем сезоне на счету вратаря 11 официальных матчей за «Юве», три из которых он отыграл на ноль.