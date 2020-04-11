СМИ: «Ювентус» намерен продлить контракт на год с 42-летним Буффоном

Как отмечает источник, стороны договариваются о пролонгации контракта еще на сезон — до лета 2021 года, когда Буффону уже будет 43 года. При этом Буффон согласен с ролью второго вратаря команды, а основным голкипером останется поляк Войцех Щенсный, как и в нынешнем сезоне.