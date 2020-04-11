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11 апреля, источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» проиграло «Городее» в чемпионате Беларуси

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» проиграли «Городее» 0:1 в гостевом матче 4-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом тайме минчане владели преимуществом, но счет открыли хозяева поля. На 14-й минуте игры гости нарушили правила в своей штрафной площади и Сергей Архипов с пенальти вывел «Городею» вперед. До перерыва динамовцы продолжали атаковать, но успеха не добились. Во второй половине встречи все попытки гостей отыграться не увенчались успехом и результат не изменился.

Также сегодня минский «Энергетик-БГУ» потерпел первое поражение, уступив в Жодино местному «Торпедо-БелАЗу» со счетом 0:2. Футболисты «Слуцка» на своем поле сыграли вничью с «Витебском» — 1:1. Вчера гродненский «Неман» у себя дома разошелся миром с бобруйской «Белшиной» — 1:1.

«Энергетик-БГУ» потерпел первое поражение в чемпионате Беларуси по футболуФутболисты минского «Энергетика-БГУ» потерпели первое поражение в 30-м чемпионате Беларуси, уступив на выезде жодинскому «Торпедо-БелАЗу» со счетом 0:2. Футболисты «Слуцка» и «Витебска» сыграли вничью в матче чемпионата БеларусиВ первом из них футболисты «Слуцка» на своем поле проигрывали «Витебску» после первого тайма, но в итоге добились ничьей — 1:1. На 31-й минуте Ион Николаеску вывел гостей вперед, а на 62-й минуте Абдул Гафар восстановил равновесие в счете.

Еще 3 встречи пройдут 12 апреля:

«Минск» — БАТЭ (Борисов), «Смолевичи» — «Шахтер», «Динамо» (Брест) — «Ислочь». В заключительном матче 4-го тура 13 апреля мозырская «Славия» примет у себя дома брестский «Рух».

Положение в группе лидеров:

«Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 9 очков, «Слуцк», «Витебск» — по 7, «Ислочь», «Славия», «Минск», «Городея» — по 6.

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, на счету которого 3 гола.

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