Бартомеу узурпировал власть в «Барселоне». Уволены все руководители, которые не поддерживали его
Настоящая диктатура.
Настоящая диктатура.
В последние пару лет Хосеп Мария Бартомеу — пожалуй, самый критикуемый президент европейского
Во времена пандемии «Барселона» в очередной раз показала свою нестабильную финансовую модель. Пока в «Реале» заявляют, что финансовое положение клуба позволяет не урезать зарплаты никому, в «Барсе» срезали зарплатный фонд на 70%. Еще от 2% футболисты отказались в пользу сотрудников клуба, которым также собирались урезать ЗП. Более того, руководство планировало обратиться к игрокам с просьбой отказаться еще от части зарплат, так как не уверено, что нынешние меры помогут клубу удержаться на плаву.
И на всем этом фоне в офисах каталонцев произошло важное событие.
«Директора, подписавшиеся ниже, сообщили президенту Бартомеу о решении немедленно и бесповоротно уйти в отставку с занимаемых должностей. Мы достигли этой точки и не видим возможности изменить способы управления бизнесом в клубе перед важными вызовами в будущем и особенно после пандемии. Мы хотим подчеркнуть наше разочарование по поводу неудачного инцидента с аккаунтами в социальных сетях. Желаем, чтобы после аудита со стороны PricewaterhouseCoopers отчетность была передана тем, кому положено. И наконец, мы хотим поблагодарить директоров и выразить благодарность нашим коллегам по совету директоров, которые посвятили свою энергию и силу на благо «Барселоны», — говорится в заявлении клуба.
«Бартомеу позвонил мне и сказал, что хочет реорганизовать состав руководства, — рассказывает уволенный
Я понимаю решение президента подыскать менеджеров иного типа, но с этим можно было подождать 3−4 недели. Мне не понравилось, как все это было обставлено. Мне просто позвонили по телефону и сказали, что я уволен. Мне кажется,
«Слова Русо — абсолютная ложь. Для такого рода обвинений необходимы не просто улики, а доказательства. Но их нет, потому что руководство работает чисто. Ошибки возможны, но уголовное преступление — это совсем другое дело. Никто ничего не забирает из клубной казны. У нас нет
«То, что происходит в «Барселоне — это просто стыд. Личные интересы, властные амбиции, разногласия, но, думаю, сейчас есть более важные вещи. Из того, что я знаю, Бартомеу нормальный человек. Но это политика. Я никогда не хотел идти в политику. Эго и тщеславие, внешнее давление, все это заканчивается взрывом. Полтора года его правления прошли относительно нормально… Но почти каждый президент «Барселоны» заканчивает плохо», — говорит Габриэль Масфуррол.
«Руководство разобщено. Я видел это раньше, потому решил уйти еще в июле 2019. Мы не были одной командой, это было очевидно. Сейчас дошло до взрыва, и это совершенно меня не удивляет. Я видел в совете директоров непримиримые группировки, а это уже серьезно. Исходя из того, что я прочел — потому что я ни с кем не обсуждал эту ситуацию — можно понять, что это
Когда
Русо говорит, что, возможно, Бартомеу опьяняет власть, которой он обладает. Но, может, это касается самого Русо? Если президент скажет мне уйти, то я однозначно просто возьму свои вещи и уйду, — говорит еще один бывший
И информация напоследок.
Очень похоже на тотальный захват власти. Буквально за пару дней до массовой отставки вышла разгромная статья на El Confidencial.
«Бартомеу предпринимает шаги для избавления от неудобных ему директоровов, чтобы удержаться в клубе на оставшиеся полтора года. Эмили Русо неудобен ему, так как требует большей открытости в медиа и прозрачности счетов клуба.
Президент «Барселоны» хочет создать лояльный ему совет директоров и убрать несогласных. Месси и лидеры раздевалки трубят о том, что руководство мешает команде. В ответ Бартомеу приносит в раздевалку головы директоров. То, что президент встает на сторону игроков — следствие войны в клубе.
Бартомеу хитер — за его добродушием скрывается волчий характер. Он умен, потому пытается расположить к себе капитанов — Месси, Пике, Бускетса и Роберто, уволив директоров, которые выступали за большее сокращение зарплат. Ему нужно восстанавливать свою репутацию перед ними после скандала с критикой в соцсетях.
Президент маскирует проблемы клуба и в спорах с несогласными руководителями упирал на поддержку со стороны Месси. Ему лучше ужиться с Лионелем, чем признавать свои ошибки перед частью клубного менеджмента.