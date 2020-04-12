Головин не вошёл в сборную сезона Лиги 1 по версии L’Equipe

В состав команды попали вошли четыре футболиста «ПСЖ», три игрока «Реймса», два представителя «Лилля», а также по одному футболисту из «Монако» и «Страсбура». Российский полузащитник монегасков Александр Головин не был включён в символическую сборную.



Вратарь: Предраг Райкович («Реймс»);.