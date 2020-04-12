Известна приоритетная цель Моуринью в «Тоттенхэме»

По информации источника, английский клуб нацелен на приобретение защитника французского «ПСЖ» Тома Менье. Моуринью недоволен Сержем Орье и ищет ему замену.

Соглашение 28-летнего бельгийского футболиста с парижским клубом истекает летом 2020 года. В сезоне-2019/20 на счету бельгийца один гол и две результативные передачи в 27 матчах.