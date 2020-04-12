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10:38 (мск), источник: Газета.Ру

Известна приоритетная цель Моуринью в «Тоттенхэме»

Стало известно, какого футболиста хочет подписать главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, передает 90min.

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Источник: AP 2020

По информации источника, английский клуб нацелен на приобретение защитника французского «ПСЖ» Тома Менье. Моуринью недоволен Сержем Орье и ищет ему замену.

Соглашение 28-летнего бельгийского футболиста с парижским клубом истекает летом 2020 года. В сезоне-2019/20 на счету бельгийца один гол и две результативные передачи в 27 матчах.

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