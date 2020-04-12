«Андерлехт» возобновит тренировки на клубной базе с 13 апреля

Чемпионат Бельгии приостановлен в связи с распространением коронавируса. В начале апреля было объявлено, что совет директоров Pro League рекомендовал немедленно досрочно завершить нынешний сезон и сформировал рабочую группу, которая рассмотрит финансовые и спортивные последствия принятия такого решения, а также обсудит, что делать с финалом Кубка Бельгии и финальным этапом второго по силе дивизиона чемпионата Бельгии. Заседание генеральной ассамблеи назначено на 24 апреля.