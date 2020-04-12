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09:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Андерлехт» возобновит тренировки на клубной базе с 13 апреля

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Футболисты бельгийского «Андерлехта» с 13 апреля возобновят тренировки на клубной базе.

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Чемпионат Бельгии приостановлен в связи с распространением коронавируса. В начале апреля было объявлено, что совет директоров Pro League рекомендовал немедленно досрочно завершить нынешний сезон и сформировал рабочую группу, которая рассмотрит финансовые и спортивные последствия принятия такого решения, а также обсудит, что делать с финалом Кубка Бельгии и финальным этапом второго по силе дивизиона чемпионата Бельгии. Заседание генеральной ассамблеи назначено на 24 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.

«С понедельника игроки приглашаются на базу для проведения тренировок с соблюдением правил гигиены и безопасности. Всё полностью добровольно», — сказал пресс-секретарь бельгийской команды Дэвид Стеген, слова которого приводит RTBF.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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