«Андерлехт» возобновит тренировки на клубной базе с 13 апреля
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Футболисты бельгийского «Андерлехта» с 13 апреля возобновят тренировки на клубной базе.
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Футболисты бельгийского «Андерлехта» с 13 апреля возобновят тренировки на клубной базе.
Чемпионат Бельгии приостановлен в связи с распространением коронавируса. В начале апреля было объявлено, что совет директоров Pro League рекомендовал немедленно досрочно завершить нынешний сезон и сформировал рабочую группу, которая рассмотрит финансовые и спортивные последствия принятия такого решения, а также обсудит, что делать с финалом Кубка Бельгии и финальным этапом второго по силе дивизиона чемпионата Бельгии. Заседание генеральной ассамблеи назначено на 24 апреля.
«С понедельника игроки приглашаются на базу для проведения тренировок с соблюдением правил гигиены и безопасности. Всё полностью добровольно», — сказал
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.