Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Далглиш выписан из больницы
ТАСС, 12 апреля. Шотландский футболист и тренер Кенни Далглиш, чей тест на коронавирус дал положительный результат, выписан из больницы. Об этом сообщает издание Metro.
ТАСС, 12 апреля. Шотландский футболист и тренер Кенни Далглиш, чей тест на коронавирус дал положительный результат, выписан из больницы. Об этом сообщает издание Metro.
69-летний Далглиш в среду был госпитализирован с коронавирусом, отмечалось, что у него отсутствуют симптомы заболевания.
Далглиш в качестве футболиста четыре раза становился чемпионом и обладателем Кубка Шотландии в составе «Селтика».
Выступая за «Ливерпуль», он шесть раз стал чемпионом Англии и трижды — обладателем Кубка европейских чемпионов (ныне Лига чемпионов).
В качестве тренера он трижды приводил «Ливерпуль» к чемпионству, а в сезоне-1994/95 стал победителем английского первенства вместе с «Блэкберном». В 2018 году Далглиш был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II.
По данным, опубликованным британским Минздравом 11 апреля, у 79 тыс. человек в стране подтверждено заражение новым коронавирусом. Число летальных исходов приблизилось к 10 тыс.