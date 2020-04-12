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11:33 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Далглиш выписан из больницы

ТАСС, 12 апреля. Шотландский футболист и тренер Кенни Далглиш, чей тест на коронавирус дал положительный результат, выписан из больницы. Об этом сообщает издание Metro.

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Источник: Reuters

69-летний Далглиш в среду был госпитализирован с коронавирусом, отмечалось, что у него отсутствуют симптомы заболевания.

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Далглиш в качестве футболиста четыре раза становился чемпионом и обладателем Кубка Шотландии в составе «Селтика».

Выступая за «Ливерпуль», он шесть раз стал чемпионом Англии и трижды — обладателем Кубка европейских чемпионов (ныне Лига чемпионов).

В качестве тренера он трижды приводил «Ливерпуль» к чемпионству, а в сезоне-1994/95 стал победителем английского первенства вместе с «Блэкберном». В 2018 году Далглиш был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II.

По данным, опубликованным британским Минздравом 11 апреля, у 79 тыс. человек в стране подтверждено заражение новым коронавирусом. Число летальных исходов приблизилось к 10 тыс.

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