Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Далглиш выписан из больницы

Источник: Reuters

69-летний Далглиш в среду был госпитализирован с коронавирусом, отмечалось, что у него отсутствуют симптомы заболевания.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Далглиш в качестве футболиста четыре раза становился чемпионом и обладателем Кубка Шотландии в составе «Селтика».

Выступая за «Ливерпуль», он шесть раз стал чемпионом Англии и трижды — обладателем Кубка европейских чемпионов (ныне Лига чемпионов).

В качестве тренера он трижды приводил «Ливерпуль» к чемпионству, а в сезоне-1994/95 стал победителем английского первенства вместе с «Блэкберном». В 2018 году Далглиш был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II.