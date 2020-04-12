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12:35 (мск), источник: Газета.Ру

«Реал» может вернуться к тренировкам, несмотря на режим ЧС

Мадридский «Реал» может вернуться к тренировкам, несмотря на режим чрезвычайной ситуации в Испании.

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Об этом сообщает Marca.

По информации источника, решение уже принято руководством клуба, остается открытым лишь вопрос о дате возобновления тренировочных занятий.

Главный врач «сливочных» Нико Михич уже составил протокол безопасности для игроков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что «Реал» отправился первым на карантин (12 марта).

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