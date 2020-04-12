Хамес готов перейти в «Эвертон» из-за Анчелотти
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Колумбии Хамес Родригес готов перейти в «Эвертон».
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Колумбии Хамес Родригес готов перейти в «Эвертон».
Об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
По информации источника, важным фактором в потенциальной сделке является присутствие итальянского специалиста Карло Анчелотти на тренерском мостике мерсисайдской команды.
Напомним, что они вместе работали в стане «сливочных» в 2014 году.
В настоящее время «Эвертон» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.