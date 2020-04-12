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12:21 (мск), источник: Газета.Ру

Хамес готов перейти в «Эвертон» из-за Анчелотти

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Колумбии Хамес Родригес готов перейти в «Эвертон».

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Источник: Reuters

Об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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По информации источника, важным фактором в потенциальной сделке является присутствие итальянского специалиста Карло Анчелотти на тренерском мостике мерсисайдской команды.

Напомним, что они вместе работали в стане «сливочных» в 2014 году.

В настоящее время «Эвертон» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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