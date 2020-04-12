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12:05 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Минска» примут БАТЭ в матче 4-го тура чемпионата Беларуси

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня состоятся очередные матчи 4-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

В первом из них футболисты «Минска» примут на своем поле гостей из борисовского БАТЭ (начало в 15.00). Минчане на старте обыграли бобруйскую «Белшину» (3:1) и столичное «Динамо» (3:2), а затем проиграли землякам из «Энергетика-БГУ» (0:2). Борисовчане после двух поражений от «Энергетика-БГУ» (1:3) и мозырской «Славии» (1:2), выиграли у дебютанта высшей лиги брестский «Рух» (1:0).

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Также сегодня «Смолевичи» в Борисове сыграют с солигорским «Шахтером» (начало в 17.00), а брестское «Динамо» примет на своей арене «Ислочь» (начало в 19.00).

Все сегодняшние матчи будут показаны в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

Результаты других встреч: «Неман» (Гродно) — «Белшина» (Бобруйск) — 1:1, «Торпедо-БЕЛАЗ» (Жодино) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 2:0, «Слуцк» — «Витебск» — 1:1, «Городея» — «Динамо» (Минск) — 1:0.

В заключительном поединке 4-го тура 13 апреля мозырская «Славия» примет у себя дома брестский «Рух».

Положение в лидирующей группе перед сегодняшними играми: «Торпедо-БЕЛАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 9 очков, «Слуцк», «Витебск» — по 7.

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, на счету которого три гола.

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