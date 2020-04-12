Сергей Ташуев: Аршавин сказал, что под чемпионат Белоруссии хорошо засыпать? Он пока начинающий эксперт

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Одним из главных героев дня в спортивном информационном пространстве сегодня стал бывший главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев. Он, в частности, заявил следующее: «Сегодня белорусский футбол по уровню выше российского». Мы позвонили 61-летнему специалисту, чтобы узнать, правильно ли его поняли журналисты.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Не совсем понимаю, почему вокруг моих слов поднимается такой шум, — удивляется Ташуев. — Я же имел в виду чистой воды математику. Сравните, какие деньги вкладываются в российский футбол, а какие — в белорусский. Просто сопоставьте бюджеты клубов. При этом не сказал бы, что разница между чемпионатами велика.

— Невелика?

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— А вы внимательно присмотритесь к белорусской лиге. Есть интересные игроки, тренеры, которые потом работают в РПЛ. Я, прежде всего, имел в виду соотношение «цена/качество», а не спортивные показатели. Вот и все. Читайте между строк.

По вложению денег и отдаче разница действительно небольшая. Такова моя мысль. Я же знаю бюджеты белорусских клубов. У лидеров — всего 6 миллионов долларов в год! Представляете? А у середняков может быть и 500 тысяч или миллион. Всего лишь миллион. Кто же в РПЛ будет работать за такие суммы?

А по цене/качеству разница небольшая. Я же спокойно обыгрывал российские команды на сборах, когда тренировал «Шахтер». Да, мастерство футболистов «Зенита», «Локомотива», наверное, выше в два раза, чем у белорусских игроков. Но если смотреть глобально и брать в расчет вложенные средства, то пропасти никакой нет.

— Средняя зарплата в чемпионате Белоруссии — 2−3 тысячи долларов в месяц. Считаете, что и в РПЛ нужно значительно снизить оклады?

— Ни к чему не призываю! Это не мое дело. Просто, думаю, надо с уважением относиться ко всем людям. Неважно, кто перед тобой стоит — уборщица или директор фирмы. Я вот в первую очередь об этом. В Белоруссии футболисты играют за довольно небольшие деньги, а уровень мастерства у них нормальный. Не настолько сильно отличается от российского.

— Андрей Аршавин, с которым вы работали в «Кубани», не так давно заметил: «Чемпионат Белоруссии — это хорошо. Его включаешь — и засыпать нормально».

— Это его субъективное мнение после первого тура. Сегодня, знаю, впечатление людей уже меняется. Это раз.

Во-вторых, Андрей был очень сильным, прекрасным футболистом, но пока он еще начинающий эксперт. Когда Аршавин немного «забуреет», то не станет говорить такие вещи сгоряча. Он сам выступал в Казахстане — это же тоже не уровень РПЛ. Но Андрей там играл и, вроде, был доволен. Пусть сам вспомнит тот период свой карьеры.

— При этом повидавший многое на своем веку Вячеслав Колосков назвал чемпионат Белоруссии «порнографией»…

— Не хочется обсуждать каждую реплику. Это личное дело человека. Я свое мнение вам высказал. Нужно относиться с уважением и не переходить красную линию. В России тоже хватает проблем. Нам следует развивать детский футбол, поднимать мастерство. Мы ничего не выигрываем, не выходим в евровесну с такими огромными деньгами… Так что давайте в первую очередь смотреть на себя, а не смеяться над соседями. Я поработал в Белоруссии, мне там в целом понравилось.

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— Ваше отношение к тому, что чемпионат Белоруссии по-прежнему не приостановлен? Все-таки вся Европа сидит на карантине…

— Я на связи с футболистами оттуда — они говорят, что у них все более-менее спокойно. Точно знаю, что в стране очень внимательно отслеживают ситуацию. В магазинах нет толп, на стадионах мало болельщиков. Все на самоизоляции, никто нигде не болтается. Мне доподлинно известно, что в одном клубе врачи постоянно наблюдают игроков, проводятся профилактические мероприятия. Поверьте, к порядку и дисциплине в Белоруссии относятся более чем серьезно.

Сегодня уже некоторые театры дают спектакли без зрителей по интернету или ТВ, Мацуев недавно такой концерт организовал. Футбол это тоже зрелище. Я согласен со словами президента УЕФА Александера Чеферина: «Лучше играть без болельщиков, транслируя матчи по телевидению, чем вообще не играть». Потому что футбол должен вселять оптимизм, пусть и по ТВ.

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— Но картинка, согласитесь, получается так себе…

— А какая альтернатива? Либо смотреть матчи при пустых трибунах, либо вообще не смотреть. Такая вот «вилка». Все равно какой-то интерес болельщиков сейчас поддерживается. Люди в такое непростое время сидят дома, пьют чай или что-то еще, смотрят игры, созваниваются, обсуждают, спорят. И мир становится чуть ярче.

Ну случился такой форс-мажор по всей планете — что поделать? Просто посадить команды по домам, чтобы чеканили туалетной бумагой? Что лучше? Конечно, на первом месте должно стоять здоровье людей. Видимо, в Белоруссии пока считают, что можно продолжать чемпионат, соблюдают все меры безопасности.

— Вы не считаете, что большинство команд чемпионата Белоруссии — это уровень ФНЛ?

— Вот смотрите. Не так давно я выводил «Анжи» в премьер-лигу. Сейчас почти все те футболисты выступают в РПЛ. Я бы не стал сравнивать чемпионат Белоруссии с нашим первым дивизионом. Все относительно… «Тамбов» вон пробился в РПЛ и не потерялся. Да и в Белоруссию приезжали футболисты из премьер-лиги, но не смогли себя там проявить, особо ничем там не выделялись. Так что какой-то громадной разницы не вижу. Везде свои особенности.

Просто знаю тему, предмет. Мне не нравится, что огульно ругают чемпионат Белоруссии. Как говорится, зрите в корень. Это же как в бизнесе порой бывает. У одного 100 рублей, у другого — миллион. А на выходе — разница небольшая. За 100 рублей я тоже хорошо работаю. Простая математика.