Игроки «Леванте» пошли на понижение зарплаты из-за коронавируса

Как отмечается, зарплаты игроков и тренера будут снижены на 20%, если сезон, прерванный в марте в связи с пандемией коронавируса, не будет возобновлен. Если чемпионат Испании продолжится при пустых трибунах, зарплаты будут сокращены на 3%.