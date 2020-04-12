Игроки «Леванте» пошли на понижение зарплаты из-за коронавируса
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Футболисты и главный тренер первой команды «Леванте» согласились на понижение зарплаты
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Футболисты и главный тренер первой команды «Леванте» согласились на понижение зарплаты
Как отмечается, зарплаты игроков и тренера будут снижены на 20%, если сезон, прерванный в марте в связи с пандемией коронавируса, не будет возобновлен. Если чемпионат Испании продолжится при пустых трибунах, зарплаты будут сокращены на 3%.
«Клуб хочет поблагодарить футболистов и главного тренера за сотрудничество, готовность и щедрость, а также за преданность и уважение к гербу и всем поклонникам “Леванте”», — говорится в заявлении.
«Леванте» набрал в 27 матчах 33 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице Примеры.