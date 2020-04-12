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15:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игроки «Леванте» пошли на понижение зарплаты из-за коронавируса

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Футболисты и главный тренер первой команды «Леванте» согласились на понижение зарплаты из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на сайте испанского клуба.

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Источник: AP 2020

Как отмечается, зарплаты игроков и тренера будут снижены на 20%, если сезон, прерванный в марте в связи с пандемией коронавируса, не будет возобновлен. Если чемпионат Испании продолжится при пустых трибунах, зарплаты будут сокращены на 3%.

«Клуб хочет поблагодарить футболистов и главного тренера за сотрудничество, готовность и щедрость, а также за преданность и уважение к гербу и всем поклонникам “Леванте”», — говорится в заявлении.

«Леванте» набрал в 27 матчах 33 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице Примеры.

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