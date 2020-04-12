Интерес «Лацио» и «Галатасарая», 6000 евро в Ла Лиге. Как казахстанские футболисты собирались в Европу

Источник: AP 2020

Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как отечественные футболисты вели переговоры с клубами Европы. В этой статье — ряд инсайдов, которые никого не оставят равнодушными. В списке не приведены клубы из стран бывшего СССР.

Давид Лория

Куда мог перейти: ПСВ, «Спарта» (оба — Нидерланды), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)

Сильнейший вратарь своего поколения практически каждый год получал звонки из Европы. Он в совершенстве владеет английским языком, имеет зарубежное футбольное образование, поэтому постоянно находился на «карандаше» у селекционеров.

В 2007 году Лория решил рискнуть и почти на месяц отправился в Нидерланды на просмотр. Новость о возможном переходе в ПСВ стала настоящей сенсацией в Казахстане. Хоть Давид и успешно проявил себя в стане гранда местного футбола, тренерский штаб видел его лишь в качестве третьего вратаря.

Несомненным первым номером считался знаменитый бразилец Эурелио Гомес.

Появился вариант со «Спартой» из Роттердама, но по местным законам Лория не мог получать меньше определенной суммы за год. Пока оформляли переход, вратарь уехал в сборную, а после возвращения оттуда пришлось отправиться в Швецию, где он играл за «Хальмстад».

В дальнейшем казахстанец вновь попробовал силы в Европе, поиграв в России и с успехом — в Турции. Уже на закате карьеры у Лории появился вариант с израильским «Маккаби», который искал замену одному из самых перспективных голкиперов планеты — Предрагу Райковичу. Казахстанец отказался, а вскоре завершил свои выступления из-за травмы.

Максим Шевченко

Куда мог перейти: «Пескара» (Италия)

Когда-то юркий и техничный нападающий признавался лучшим молодым футболистом России. «Черноморец», за который выступал Шевченко, проводил сборы в Италии и сыграл товарищеский матч с лидером Серии В — «Пескарой». Клуб из Новороссийска хоть и проиграл со счетом 1:2, Шевченко все же смог понравиться итальянцам.

Узнав, что Максим является однофамильцем звезды «Милана» Андрея Шевченко, «Пескара» захотела его купить, но «Черноморец» запросил слишком большую сумму за трансфер. Впрочем, жалеть форварду не пришлось. Его команда на тот момент боролась за попадание в еврокубковую зону.

Максим Жалмагамбетов

Куда мог перейти: «Слован» (Словакия), «Русенборг» (Норвегия).

Ведущий защитник сборной времен Арно Пайперса долгое время находился в поле зрения клубов Старого Света. В 2006 году Жалмагамбетов получил приглашение от сильнейшего клуба Словакии — «Слована», а затем ездил на просмотр в норвежский «Русенборг». Оба клуба хотели видеть в своих рядах казахстанского футболиста, однако ряд факторов помешали осуществить трансфер. В дальнейшем Жалмагамбетов вместе с Сергеем Остапенко успел поиграть за дублирующий состав бельгийского «Антверпена».

Мурат Суюмагамбетов

Куда мог перейти: «Истанбулспор» (Турция), «Хартс» (Шотландия), «Портсмут» (Англия).

Быстрый и техничный нападающий каждый год менял команды в Казахстане, но находился под постоянным присмотром европейских клубов. Наиболее конкретным оказался турецкий «Истанбулспор», который готов был подписать контракт с игроком сборной Казахстана, но Суюмагамбетов не решился на отъезд.

Затем были варианты в Великобритании — из «Портсмута», выступавшего в английской премьер-лиге и «Хартса». В первом случае Мурату не хватало определенного количества сыгранных матчей за сборную. Сказался и невысокий рейтинг нашей национальной команды. С шотландцами казахстанец тоже не договорился. В итоге всю свою карьеру Суюмагамбетов провел исключительно в местных клубах.

Танат Нусербаев

Куда мог перейти: «Янг Бойз» (Швейцария), «Спортинг» (Португалия), «Фрайбург», «Мюнхен 1860″ (оба — Германия)

В 2009 году, когда молодой нападающий только начал проявлять себя как в «Ордабасы», так и в национальной сборной, им уже интересовались ряд европейских клубов. Писали о португальском «Спортинге», немецких «Фрайбурге» и «Мюнхене 1860», но наиболее конкретным оказался «Янг Бойз» — один из сильнейших клубов Швейцарии. Нусербаев прибыл на просмотр и на протяжении шести дней тренировался в расположении швейцарцев.

Помнится, на одной из открытых тренировок, на которой присутствовали представители СМИ и болельщики, Танат приятно удивил своим игровым уровнем. Он был одним из лучших в «Янг Бойз», по мнению местной прессы. Общественность начала гадать: мол, откуда этот игрок — из Кореи или Японии? Когда же все узнали ответ, то были приятно удивлены, что и в незнакомом для них Казахстане есть такие техничные футболисты.

Известные в прошлом игроки сборной Швейцарии Хакан Якин и Стефан Шапюиза тоже находились под впечатлением от игры Нусербаева. «Янг Бойз» предложил контракт, однако самого Таната и его представителя Николая Цокало не устроили финансовые условия. Тем более ведущего форварда Дунгу клуб из Берна не продал, хотя как раз бразильцу на замену и планировался переход Таната.

После этого у Нусербаева были еще предложения из Европы, но из-за травмы поехать нападающий туда не смог.

Али Алиев

Куда мог перейти: «Альбинолеффе» (Италия)

Больше десяти лет назад воспитанник «Кайрата» выступал в Турции за «Карталспор», где был основным игроком. Как-то агент Алиева отправился по делам в Италию, где познакомился с тренером клуба Серии В. Тому нужен был атакующий полузащитник и представитель казахстанца показали видеонарезки с участием Алиева. Наставнику «Альбинолеффе» футболист понравился, однако Али не решился ехать на просмотр на Аппенины, посчитав, что «Карталспор» вряд ли отпустит своего игрока.

Сергей Хижниченко

Куда мог перейти: «Фейеноорд», «Эксельсиор» (оба — Нидерланды)

Форвард из Усть-Каменогорска рано дебютировал за главную сборную. Одним из первых в Европе на него обратил внимание известный тренер, технический директор «Фейеноорда» Лео Беенхаккер. Зимой 2010 года, будучи запасным футболистом столичного «Локомотива», Хижниченко отправился на недельный просмотр в Нидерланды. Уровень Сергея удовлетворил клуб и казахстанца взяли на сборы. В одном из контрольных матчей Хижниченко даже отметился голевой передачей. В общем, дело уже шло к контракту.

Однако нужно помнить, что тогда в составе «Фейеноорда» в атаке играли датчанин Йон-Даль Томассон и россиянин Федор Смолов, поэтому место в составе Хижниченко не гарантировали. Он должен был отправиться в аренду в «Эксельсиор». Вмешался закон, который не разрешает гражданам из стран, не входящих в Евросоюз, платить меньшую заработную плату, чем 405 тысяч евро в год. Аналогичная ситуация, напомним, была у Лории в «Спарте».

Спустя несколько лет Хижниченко все-таки попробовал свои силы в Европе, но ни в Польше, ни в Беларуси особых лавров не снискал.

Самат Смаков

Куда мог перейти: «Вадуц» (Лихтенштейн), «Аугсбург» (Германия), «Хапоэль» Тель-Авив (Израиль)

Учитывая игру, которую показывал универсальный футболист в «Актобе», неудивительно, что им всерьез интересовались в Европе. «Вадуц», хоть и представляет крошечный Лихтенштейн, выступает в чемпионате Швейцарии. Клубу нужен был такой защитник, как Смаков. В «Актобе» пришел официальный запрос, а сам «Вадуц» готов был платить игроку такую же заработную плату, какую он получал в Казахстане. Но главный тренер западноказахстанцев Владимир Муханов и сам клуб отклонили это предложение. На следующий год «Вадуц» снова попытался переманить Самата — тщетно.

Был еще вариант с немецким «Аугсбургом», только вышедшим в первую Бундеслигу. Немцы приглашали на просмотр, но сам казахстанец не хотел попросту терять время в солидном по футбольным меркам возрасте.

После этого Смакова звали в Израиль, в один из сильнейших клубов этой страны — «Хапоэль» (Тель-Авив). Клуб хотел взять его в аренду, а сам «Актобе» был готов только продать защитника. Цена вопроса — миллион долларов.

Жамбыл Кукеев

Куда мог перейти: «Буджаспор» (Турция), «Реал Мурсия» (Испания)

Бытует мнение, что свою лучшую игру в карьере атакующий полузащитник демонстрировал в карагандинском «Шахтере». Он дважды помог «горнякам» стать чемпионами Казахстана.

В 2011 году автором гола на «Уэмбли» всерьез заинтересовались в Испании. Правда, это был не клуб высшего дивизиона, однако в те годы вообще мало кто мог похвастать предложениями из-за рубежа. Представители «Реал Мурсии» следили за игрой техничного футболиста, однако у Кукеева был действующий контракт с «Шахтером». В итоге хавбек в Испанию не поехал.

Годом ранее в СМИ появилась информация о том, что Кукеев находился на просмотре в клубе первой лиги Турции — «Буджаспоре», однако вскоре отец футболиста опроверг эту новость.

Улан Конысбаев

Куда мог перейти: «Вайле» (Дания)

Партнер Кукеева по карагандинскому «Шахтеру» тоже вызывал определенный интерес у европейских клубов, когда находился в наилучшей форме. В 2010 году, когда Конысбаев еще выступал в родном «Таразе», ему поступило предложение из Дании — «Вайле» на тот момент шел в числе лидеров первого дивизиона и претендовал на повышение в классе. Тренер лично был в нем заинтересован, однако Конысбаев не решился покидать страну. А тут как раз подоспело предложение от столичной «Астаны» (тогда «Локомотива»). К гадалке не нужно идти, чтобы понять, чье предложение в финансовом плане было более выгодным.

Бауыржан Байтана

Куда мог перейти: «Альбасете» (Испания)

Воспитанник таразского футбола ярко дебютировал в родной команде и сразу привлек внимание не только ведущих клубов КПЛ, но и ряда европейских команд. Тогда же, в 2010 году пошли слухи, что на 18-летнего Байтана положил «глаз» знаменитый «Манчестер Юнайтед». Бауыржан честно сказал, что хотел бы себя попробовать в Англии. Но предложение пришло не оттуда, а из Испании, где его ждал на просмотр выступающий в Сегунде «Альбасете». «Тараз» футболиста не отпустил, а затем карьера Байтана медленно пошла на спад.

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Бауржан Джолчиев

Куда мог перейти: «Айнтрахт» (Германия), «Лацио» (Италия)

Одаренный и техничный полузащитник здорово помог «Астане» на начальном этапе, но вскоре личные и командные успехи вскружили голову Джолчиеву. После успешного сезона в 2015 году Бауржан твердо намерен был попробовать свои силы в Европе и даже получил оттуда конкретные варианты. Но Португалия, Греция, Турция и Норвегия не устроили Джолчиева по финансовым критериям.

Стоит вспомнить и об интересе к казахстанцу со стороны итальянского «Лацио». Агент Рустам Раджабов рассказывал, что римляне рассматривали его кандидатуру, однако поместили Бауржана лишь на пятое место в шорт-листе.

Что касается немецкого «Айнтрахта», то в СМИ активно писали, что там Джолчиев находился на просмотре, оставшись без клуба в Казахстане. Однако подтверждения этому факту не нашлось.

Тохтар Жангылышбай

Куда мог перейти: «Хайдук» (Хорватия), «Эребру» (Швеция)

В 2014 году нападающий забил эффектный гол в ворота «Хайдука» в квалификации Лиги Европы. Спустя время в СМИ появилась новость об интересе хорватского клуба к Жангылышбаю. Впрочем, вскоре руководство «горняков» заявило, что официальное приглашение в клуб так и не пришло.

В 2015 году форвард перешел в «Астану», однако редко играл за столичную команду. Через несколько месяцев появился вариант с просмотром в Швеции и Жангылышбай решил попробовать свои силы. Тренерскому штабу «Эребру» он понравился, однако в дело вмешался клуб. «Астана», договорившись с «Кайратом», решила отдать его в аренду в южную столицу. Признаться, странный переход, но тогда в его услугах лично был заинтересован Владимир Вайсс.

Георгий Жуков

Куда мог перейти: «Краковия» (Польша), «Хапоэль» (Тель-Авив), «Гронинген» (Нидерланды), «Кротоне» (Италия)

Футболист с европейским футбольным образованием и менталитетом априори никак не мог не заинтересовать клубы Старого Света. Пусть даже играя далеко не в топовом чемпионате Казахстана. Зато у Жукова к тому времени был уже опыт выступлений в основной сетке Лиги чемпионов.

После ухода из «Астаны» с центральным полузащитником связывались многие клубы. Как он сам рассказывает, «Краковия» искала замену Бартошу Капустке, а клуб из Израиля так вообще договорился со «Стандардом», которому Георгий принадлежал. Сам он не прочь был попробовать свои силы в «Гронингене», а в особенности в «Кротоне», но в итоге оказался в российском «Урале».

Юрий Логвиненко

Куда мог перейти: «Малага» (Испания)

В конце 2017 года громкая новость на просторах СМИ появилась о возможном переходе защитника сборной Казахстана из «Астаны» в испанскую «Малагу». Четвертьфиналист Лиги чемпионов-2013, несмотря на неудачный «свежий» опыт сотрудничества с другим защитником из СНГ Егором Филиппенко, обратил внимание на Логвиненко и предложил готовый контракт. Правда, зарплату казахстанцу испытывающий финансовые проблемы клуб обещал совсем небольшую — около шести тысяч евро в месяц. Возможно, были прописаны и различные бонусы.

Однако Логвиненко отказал «Малаге» отнюдь не из-за финансовых соображений. Команда шла в зоне вылета и имела призрачные шансы на сохранение прописки в Ла Лиге. Вскоре «Малага» лишь утвердила правильность решения защитника своим вылетом за пять туров до окончания чемпионата. А Логвиненко уже в феврале впервые в карьере сыграл в плей-офф еврокубкового турнира и, наверное, ни о чем не жалеет.

Бауыржан Исламхан

Куда мог перейти: «Селтик» (Шотландия), «Лудогорец» (Болгария)

Несколько лет назад самым талантливым казахстанским футболистом современного поколения интересовался шотландский «Селтик». Сильнейший клуб этой страны даже просматривал его в матче квалификации Лиги Европы между «Кайратом» и «Абердином». Правда, официальное приглашение в алматинский клуб так и не пришло.

Летом прошлого года с Исламханом связывался «Лудогорец». Болгарские СМИ вовсю смаковали возможный трансфер, однако Бауыржан не решился на отъезд в Болгарию, имея другие варианты продолжения карьеры.

Эти предложения он получил минувшей зимой. Помимо российских «Зенита» и «Локомотива» Исламхан интересовал польский «Лех». После завершения контракта с «Аль-Айном» из ОАЭ, вполне возможно, что капитан сборной Казахстана все-таки попробует свои силы в Европе.

Гафуржан Суюмбаев

Куда мог перейти: «Галатасарай» (Турция)

Два года назад «Кайрат» существенно сократил заработную плату своим футболистам, поэтому Суюмбаев искал варианты продолжения карьеры за рубежом. Журналист Айдын Кожахмет писал, что гранд турецкого футбола — «Галатасарай» даже прислал в «Кайрат» запрос о стоимости игрока. В ответ алматинцы возразили, что Суюмбаев не продается и продлили контракт с основным левым защитником.

Добавим, что в клубы Турции, но только первой лиги в свое время могли уехать целый ряд казахстанских футболистов, среди которых Мухтар Мухтаров, Кайрат Аширбеков, Пиралы Алиев, Алмат Бекбаев, Самат Отарбаев, а многие даже успели побывать на берегах Босфора на просмотре.

Роман Муртазаев

Куда мог перейти: «Легия» (Польша), «Уйпешт» (Венгрия), «Маккаби» (Хайфа)

Этой зимой вингер «Астаны» рассматривал в основном зарубежные варианты. Приоритетом была Россия, где с лета казахстанцы не считались бы легионерами. Однако еще осенью прошлого года Муртазаев успел получить звонок из польской «Легии». Видимо, полякам он приглянулся в 2017 году, когда «Астана» играла с чемпионом Польши в квалификации Лиги чемпионов.

Несколько месяцев назад представители Романа вели переговоры с венгерским «Уйпештом» и израильским «Маккаби», однако ряд факторов помешали осуществить трансфер.

Дмитрий Бачек

Куда мог перейти: «Хайдук» (Хорватия), «Шальке» (Германия)

Достаточно продолжительное время минувшей зимой игрок молодежной сборной тренировался в составе «Хайдука». Из-за бюрократических проволочек оформить переход хорваты не успели. Также новые агенты Дмитрия Бачека обещали ему варианты трудоустройства в клубах Испании, Италии и даже Германии, где в его услугах якобы был заинтересован «Шальке». Пока полузащитник остается без клуба, но не теряет надежд уехать из Казахстана.

Напомним, что в настоящее время в клубах дальнего зарубежья выступают игроки сборной Казахстана Александр Меркель («Хераклес», Нидерланды), Георгий Жуков («Висла», Польша) и Ян Вороговский («Беерсхот», Бельгия).