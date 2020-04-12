СМИ: футболист «Лацио» Милинкович-Савич летом может перейти в «Ювентус»

Источник: AFP 2020

По информации источника, «Ювентус» сделает предложение о трансфере 25-летнего серба в случае, если не удастся приобрести французского полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, ранее выступавшего за клуб из Турина. Портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока римского «Лацио» в €64 млн, контракт футболиста истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич провел в составе «Лацио» 31 матч, забил пять мячей и отдал семь голевых передач. За римский клуб серб выступает с лета 2015 года. За сборную Сербии он провел 15 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

В составе «Лацио» Милинкович-Савич выиграл Кубок Италии в сезоне-2018/19 и дважды Суперкубок Италии (2017, 2019). В составе сербской «Войводины» он стал обладателем Кубка Сербии сезона-2013/14, также футболист выступал за бельгийский «Генк».