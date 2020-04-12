СМИ: футболист «Лацио» Милинкович-Савич летом может перейти в «Ювентус»
ТАСС 12 апреля. Сербский полузащитник итальянского «Лацио» Сергей
ТАСС 12 апреля. Сербский полузащитник итальянского «Лацио» Сергей
По информации источника, «Ювентус» сделает предложение о трансфере 25-летнего серба в случае, если не удастся приобрести французского полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, ранее выступавшего за клуб из Турина. Портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока римского «Лацио» в €64 млн, контракт футболиста истекает летом 2024 года.
В нынешнем сезоне
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