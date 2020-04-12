Серия А оживает: тренировки уже в мае, но весь год матчи без зрителей
Обнадеживающие новости из Италии. Чемпионат скоро должен вернуться.
Обнадеживающие новости из Италии. Чемпионат скоро должен вернуться.
В пятницу
Сейчас в Италии нельзя заниматься спортом вне дома, и даже ходить в магазин можно только поодиночке. Поэтому футболисты сидят в своих квартирах и поддерживают форму как могут. Естественно, все растренированы, и сразу после карантина возобновлять чемпионат никто не будет. Нужно подобие предсезонных сборов, чтобы футболисты набрали хоть
4 мая — день, когда итальянские клубы должны вернуться к тренировкам. Конечно, далеко не полноценным занятиям. И, разумеется, это пока лишь предполагаемая дата — ее озвучила Football Italia со ссылкой на газету Corriere dello Sport. Поначалу тренировки будут усеченными: составы поделят на группы по несколько человек, которые будут непременно соблюдать дистанцию. Подобный формат тренировок уже сейчас применяют в Германии.
При этом источник отмечает, что президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина просит у министерства спорта разрешения вернуть игроков с карантина на неделю раньше — 27 апреля. Эти дни клубы потратят на проведение медосмотров и
Серия А считает, что
Отсюда и ориентировочная дата возвращения чемпионата Италии — 27 мая, в этот день должны состояться перенесенные матчи 25-го тура. А 31 мая возобновится весь турнир. Если все пройдет именно по такому сценарию, то чемпионат будет завершен к 12 июля.
Важно учитывать три вещи.
Все это на бумаге выглядит логично, но едва ли вирус покинет Италию к июню. В Китае, к примеру, до сих пор каждый день появляется по 50−100 человек, подхвативших коронавирус. Поэтому серия А готовит особый регламент проведения матчей.
Главное: до 2021 года в Италии все игры будут проводиться при пустых трибунах. Sport Mediaset сообщает, что правительство запретит гражданам собираться большими группами вплоть до января. Соответственно, никаких зрителей на стадионах не будет. Допускается, что некоторые клубы из Ломбардии («Аталанта», «Брешиа») проведут матчи в других регионах.
Доступ на матчи будет ограничен для всех, в том числе для журналистов и для делегаций клубов. Пострадает и ВАР: видеоарбитры работают в помещении, так что риск их заражения высок. Вероятно, до конца года (или сезона) в Италии будут судить
С одной стороны, возвращение чемпионата Италии — это знак промежуточной победы над коронавирусом и над скукой. Но не все так считают. Президент «Брешиа» Массимо Челлино резко высказался об инсайдах итальянских СМИ: «Я не позволю футболистам “Брешиа” играть, если чемпионат возобновится. Слишком многие ведут себя эгоистично и действуют в своих интересах. Пусть с нас снимают очки, я готов на это. А президент федерации должен меньше трепаться на телевидении и лучше следить за финансовым состоянием клубов».
А бывший
Никаких решений еще нет. Но итальянцам, как и всем остальным, точно нельзя спешить. Борьба с коронавирусом еще далека от победного конца.
Гоша Чернов