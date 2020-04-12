Серия А оживает: тренировки уже в мае, но весь год матчи без зрителей

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Пик пройден?

В пятницу премьер-министр Италии Джузеппе Конте продлил национальный карантин до 3 мая. Тотальная самоизоляция действует в стране с 9 марта, и, вероятно, в начале следующего месяца меры борьбы с коронавирусом наконец-то будут ослаблены. Есть тенденция к снижению числа новых зараженных: если в конце марта Италия ежедневно регистрировала по 5−6 тысяч больных, то в последнюю неделю — 3−4 тысячи. С начала апреля соотношение числа выздоровевших к количеству умерших увеличивается каждый день.

Сейчас в Италии нельзя заниматься спортом вне дома, и даже ходить в магазин можно только поодиночке. Поэтому футболисты сидят в своих квартирах и поддерживают форму как могут. Естественно, все растренированы, и сразу после карантина возобновлять чемпионат никто не будет. Нужно подобие предсезонных сборов, чтобы футболисты набрали хоть какие-то кондиции.

Долгожданное возвращение

4 мая — день, когда итальянские клубы должны вернуться к тренировкам. Конечно, далеко не полноценным занятиям. И, разумеется, это пока лишь предполагаемая дата — ее озвучила Football Italia со ссылкой на газету Corriere dello Sport. Поначалу тренировки будут усеченными: составы поделят на группы по несколько человек, которые будут непременно соблюдать дистанцию. Подобный формат тренировок уже сейчас применяют в Германии.

При этом источник отмечает, что президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина просит у министерства спорта разрешения вернуть игроков с карантина на неделю раньше — 27 апреля. Эти дни клубы потратят на проведение медосмотров и фитнес-тестов.

Серия А считает, что трех-четырех недель тренировок футболистам хватит, чтобы набрать форму и минимизировать риск травм — а это для игроков важнее всего, ведь график матчей обещает быть жестким.

Отсюда и ориентировочная дата возвращения чемпионата Италии — 27 мая, в этот день должны состояться перенесенные матчи 25-го тура. А 31 мая возобновится весь турнир. Если все пройдет именно по такому сценарию, то чемпионат будет завершен к 12 июля.

Важно учитывать три вещи. Во-первых, игры будут проходить каждые три дня. Во-вторых, все турниры УЕФА останутся на паузе до середины июля. Лиги активно обсуждают такую схему с Союзом европейских футбольных ассоциаций, и он готов уступить — лучше не торопиться с открытием границ между странами. В-третьих, ответные полуфинальные матчи Кубка Италии («Наполи» — «Интер» и «Ювентус» — «Милан»), как и финал, будут отложены до следующего сезона.

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Меры предосторожности

Все это на бумаге выглядит логично, но едва ли вирус покинет Италию к июню. В Китае, к примеру, до сих пор каждый день появляется по 50−100 человек, подхвативших коронавирус. Поэтому серия А готовит особый регламент проведения матчей.

Главное: до 2021 года в Италии все игры будут проводиться при пустых трибунах. Sport Mediaset сообщает, что правительство запретит гражданам собираться большими группами вплоть до января. Соответственно, никаких зрителей на стадионах не будет. Допускается, что некоторые клубы из Ломбардии («Аталанта», «Брешиа») проведут матчи в других регионах.

Доступ на матчи будет ограничен для всех, в том числе для журналистов и для делегаций клубов. Пострадает и ВАР: видеоарбитры работают в помещении, так что риск их заражения высок. Вероятно, до конца года (или сезона) в Италии будут судить по-старому. А еще федерация футбола Италии вместе с врачами разрабатывает подробные медицинские рекомендации всем потенциальным участникам игр. Судя по всему, за пределами поля все будут носить маски.

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С одной стороны, возвращение чемпионата Италии — это знак промежуточной победы над коронавирусом и над скукой. Но не все так считают. Президент «Брешиа» Массимо Челлино резко высказался об инсайдах итальянских СМИ: «Я не позволю футболистам “Брешиа” играть, если чемпионат возобновится. Слишком многие ведут себя эгоистично и действуют в своих интересах. Пусть с нас снимают очки, я готов на это. А президент федерации должен меньше трепаться на телевидении и лучше следить за финансовым состоянием клубов».

А бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани предложил не спешить, спокойно доиграть этот сезон до конца года, а следующий начать в феврале. Он считает, что таким образом решится и проблема сезона-2022/23, посреди которого состоится чемпионат мира.

Никаких решений еще нет. Но итальянцам, как и всем остальным, точно нельзя спешить. Борьба с коронавирусом еще далека от победного конца.