Футболисты БАТЭ разгромили «Минск» в 4-м туре чемпионата Беларуси

Сегодняшняя игра на поле ФК «Минск» получилась для хозяев провальной. Уже в первом тайме борисовчане дважды поразили ворота Артема Леонова. На 26-й минуте встречи счет открыл Станислав Драгун, а еще через 8 минут Антон Сарока забил второй гол. После перерыва, на 62-й минуте игры, Павел Нехайчик установил окончательный результат.

Также сегодня «Смолевичи» в Борисове играют с солигорским «Шахтером», брестское «Динамо» примет на своей арене «Ислочь».

Результаты других встреч: «Неман» (Гродно) — «Белшина» (Бобруйск) — 1:1, «Торпедо-БЕЛАЗ» (Жодино) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 2:0, «Слуцк» — «Витебск» — 1:1, «Городея» — «Динамо» (Минск) — 1:0.

В заключительном поединке 4-го тура 13 апреля мозырская «Славия» примет у себя дома брестский «Рух».

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Торпедо-БЕЛАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 9 очков, «Слуцк», «Витебск» — по 7, БАТЭ, «Славия», «Ислочь», «Городея», «Минск» — 6.