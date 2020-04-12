Футболисты БАТЭ разгромили «Минск» в 4-м туре чемпионата Беларуси
12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ разгромил «Минск» со счетом 3:0 в гостевом матче 4-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ разгромил «Минск» со счетом 3:0 в гостевом матче 4-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодняшняя игра на поле ФК «Минск» получилась для хозяев провальной. Уже в первом тайме борисовчане дважды поразили ворота Артема Леонова. На 26-й минуте встречи счет открыл Станислав Драгун, а еще через 8 минут Антон Сарока забил второй гол. После перерыва, на 62-й минуте игры, Павел Нехайчик установил окончательный результат.
Также сегодня «Смолевичи» в Борисове играют с солигорским «Шахтером», брестское «Динамо» примет на своей арене «Ислочь».
Результаты других встреч: «Неман» (Гродно) — «Белшина» (Бобруйск) — 1:1, «Торпедо-БЕЛАЗ» (Жодино) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 2:0, «Слуцк» — «Витебск» — 1:1, «Городея» — «Динамо» (Минск) — 1:0.
В заключительном поединке 4-го тура 13 апреля мозырская «Славия» примет у себя дома брестский «Рух».
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Торпедо-БЕЛАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 9 очков, «Слуцк», «Витебск» — по 7, БАТЭ, «Славия», «Ислочь», «Городея», «Минск» — 6.
Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, на счету которого три гола.
|Андрей Разин
|Кирилл Альшевский
|Станислав Драгун
|26′
|Антон Сарока
|34′
|Павел Нехайчик
|62′
|23
|Артем Леонов
|48
|Денис Щербицкий
|3
|Дмитрий Зинович
68′
|3
|Боян Настич
|19
|Алексей Залеский
|21
|Егор Филипенко
|33
|Евгений Чаговец
|5
|Евгений Яблонский
|77
|Сергей Сазончик
|22
|Игорь Стасевич
|89
|Владислав Насибулин
|25
|Дмитрий Бага
|8
|Антон Шрамченко
|33
|Павел Нехайчик
|10
|Владимир Хващинский
|11
|Антон Сарока
|5
|Юрий Остроух
60′
|4
|Александр Филипович
45′
|12
|Дмитрий Прищепа
|14
|Борис Копитович
|18
|Ярослав Яроцкий
79′
|23
|Захар Волков
45′
|35
|Глеб Гурбан
|19
|Дмитрий Бессмертный
|9
|Огнен Ролович
45′
|8
|Станислав Драгун
83′
|11
|Роман Грибовский
|7
|Евгений Березкин
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|14
|6
|Удары в створ
|12
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Амин Кургхели(Беларусь)