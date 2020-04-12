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19:00 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ разгромили «Минск» в 4-м туре чемпионата Беларуси

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ разгромил «Минск» со счетом 3:0 в гостевом матче 4-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодняшняя игра на поле ФК «Минск» получилась для хозяев провальной. Уже в первом тайме борисовчане дважды поразили ворота Артема Леонова. На 26-й минуте встречи счет открыл Станислав Драгун, а еще через 8 минут Антон Сарока забил второй гол. После перерыва, на 62-й минуте игры, Павел Нехайчик установил окончательный результат.

Также сегодня «Смолевичи» в Борисове играют с солигорским «Шахтером», брестское «Динамо» примет на своей арене «Ислочь».

Результаты других встреч: «Неман» (Гродно) — «Белшина» (Бобруйск) — 1:1, «Торпедо-БЕЛАЗ» (Жодино) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 2:0, «Слуцк» — «Витебск» — 1:1, «Городея» — «Динамо» (Минск) — 1:0.

В заключительном поединке 4-го тура 13 апреля мозырская «Славия» примет у себя дома брестский «Рух».

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Торпедо-БЕЛАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 9 очков, «Слуцк», «Витебск» — по 7, БАТЭ, «Славия», «Ислочь», «Городея», «Минск» — 6.

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, на счету которого три гола.

Минск
0:3
Первый тайм: 0:2
БАТЭ
Футбол, Беларусь, 4-й тур12.04.2020, 15:00 (МСК UTC+3)ФК Минск, 474 зрителя
Главные тренеры
Андрей РазинКирилл Альшевский
Голы
Станислав Драгун26′
Антон Сарока34′
Павел Нехайчик62′
Составы команд
23Артем Леонов
48Денис Щербицкий
3Дмитрий Зинович
68′
3Боян Настич
19Алексей Залеский
21Егор Филипенко
33Евгений Чаговец
5Евгений Яблонский
77Сергей Сазончик
22Игорь Стасевич
89Владислав Насибулин
25Дмитрий Бага
8Антон Шрамченко
33Павел Нехайчик
10Владимир Хващинский
11Антон Сарока
5Юрий Остроух
60′
4Александр Филипович
45′
12Дмитрий Прищепа
14Борис Копитович
18Ярослав Яроцкий
79′
23Захар Волков
45′
35Глеб Гурбан
19Дмитрий Бессмертный
9Огнен Ролович
45′
8Станислав Драгун
83′
11Роман Грибовский
7Евгений Березкин
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)14
6Удары в створ12
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
9Фолы14
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАмин Кургхели(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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