Коронавирус уже не помеха: в 900 км от Уханя стартовал чемпионат Тайваня
Состоялись первые матчи чемпионата Тайваня в сезоне-2020. В турнире принимают участие восемь команд. Самую крупную победу одержал «Хан Юэнь», разгромивший «Тайчэн Лайонс» 4:0.
Состоялись первые матчи чемпионата Тайваня в сезоне-2020. В турнире принимают участие восемь команд. Самую крупную победу одержал «Хан Юэнь», разгромивший «Тайчэн Лайонс» 4:0.
Чемпионат Тайваня проходит в 900 км от Уханя, где в конце 2019 года состоялась вспышка пандемии коронавируса.
Накануне прошли первые игры женской лиги Тайваня.
По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 781 127 человек. Зафиксировано 108 994 летальных исходов от инфекции, вылечились 405 243 человека.
В России, по данным Роспотребнадзора на день 12 апреля, коронавирусом заразились 15 770 человек. 130 человек умерли, выздоровели — 1291.