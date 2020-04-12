Коронавирус уже не помеха: в 900 км от Уханя стартовал чемпионат Тайваня

Чемпионат Тайваня проходит в 900 км от Уханя, где в конце 2019 года состоялась вспышка пандемии коронавируса. Из-за большого количества заболеваний были приостановлены поти все спортивные состязания.

Накануне прошли первые игры женской лиги Тайваня.

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий Покидая Ухань

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 781 127 человек. Зафиксировано 108 994 летальных исходов от инфекции, вылечились 405 243 человека.