«Смолевичи» и «Шахтер» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси
12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные встречи 4-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные встречи 4-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Во втором сегодняшнем поединке футболисты «Смолевичей» принимали в Борисове солигорский «Шахтер», завершив встречу вничью — 0:0. Гости на протяжении всего поединка имели преимущество, но так и не смогли его реализовать.
Также сегодня борисовский БАТЭ разгромил в гостях футболистов «Минска» со счетом 3:0.
Результаты других встреч: «Неман» (Гродно) — «Белшина» (Бобруйск) — 1:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 2:0, «Слуцк» — «Витебск» — 1:1, «Городея» — «Динамо» (Минск) — 1:0.
В заключительном поединке 4-го тура 13 апреля мозырская «Славия» сыграет у себя дома с брестским «Рухом».
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 9 очков, «Слуцк», «Витебск» — по 7, БАТЭ, «Славия», «Ислочь», «Городея», «Минск» — по 6.
Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, на счету которого 3 гола.
|Александр Бразевич
|Юрий Вернидуб
|12
|Артем Гомелько
90+2′
|30
|Александр Гутор
|4
|Арсений Бондаренко
|6
|Игорь Бурко
|5
|Эдуард Жевнеров
|15
|Сергей Политевич
27′
|17
|Илья Ращеня
|20
|Александр Сачивко
54′
|7
|Анатолий Макаров
|27
|Юлиус Сзоке
|8
|Евгений Барсуков
72′
|77
|Юрий Кендыш
|22
|Алексей Бутаревич
|18
|Тин Вукманич
|9
|Владислав Мухамедов
67′
|28
|Игор Иванович
87′
|20
|Константин Котов
84′
|16
|Сергей Баланович
79′
|99
|Муталип Алибеков
87′
|2
|Виталий Лисакович
|24
|Алексей Вакулич
62′64′
|19
|Дмитрий Подстрелов
68′
|49
|Александр Джигеро
|7
|Аздрен Лулаку
|97
|Жан-Морель По
61′
|21
|Лаша Шиндагоридзе
18′
|10
|Иван Верас
|10
|Дарко Бодул
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|4
|Удары (всего)
|17
|0
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|15
|15
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Чистов(Беларусь)