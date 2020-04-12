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19:23 (мск), источник: БЕЛТА

«Смолевичи» и «Шахтер» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные встречи 4-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Во втором сегодняшнем поединке футболисты «Смолевичей» принимали в Борисове солигорский «Шахтер», завершив встречу вничью — 0:0. Гости на протяжении всего поединка имели преимущество, но так и не смогли его реализовать.

Также сегодня борисовский БАТЭ разгромил в гостях футболистов «Минска» со счетом 3:0.

Результаты других встреч: «Неман» (Гродно) — «Белшина» (Бобруйск) — 1:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 2:0, «Слуцк» — «Витебск» — 1:1, «Городея» — «Динамо» (Минск) — 1:0.

В заключительном поединке 4-го тура 13 апреля мозырская «Славия» сыграет у себя дома с брестским «Рухом».

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 9 очков, «Слуцк», «Витебск» — по 7, БАТЭ, «Славия», «Ислочь», «Городея», «Минск» — по 6.

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, на счету которого 3 гола.

Смолевичи
0:0
Первый тайм: 0:0
Шахтер С
Футбол, Беларусь, 4-й тур12.04.2020, 17:00 (МСК UTC+3)Городской
Главные тренеры
Александр БразевичЮрий Вернидуб
Составы команд
12Артем Гомелько
90+2′
30Александр Гутор
4Арсений Бондаренко
6Игорь Бурко
5Эдуард Жевнеров
15Сергей Политевич
27′
17Илья Ращеня
20Александр Сачивко
54′
7Анатолий Макаров
27Юлиус Сзоке
8Евгений Барсуков
72′
77Юрий Кендыш
22Алексей Бутаревич
18Тин Вукманич
9Владислав Мухамедов
67′
28Игор Иванович
87′
20Константин Котов
84′
16Сергей Баланович
79′
99Муталип Алибеков
87′
2Виталий Лисакович
24Алексей Вакулич
62′64′
19Дмитрий Подстрелов
68′
49Александр Джигеро
7Аздрен Лулаку
97Жан-Морель По
61′
21Лаша Шиндагоридзе
18′
10Иван Верас
10Дарко Бодул
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
4Удары (всего)17
0Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
3Угловые15
15Фолы11
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Чистов(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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