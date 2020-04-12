«Смолевичи» и «Шахтер» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Во втором сегодняшнем поединке футболисты «Смолевичей» принимали в Борисове солигорский «Шахтер», завершив встречу вничью — 0:0. Гости на протяжении всего поединка имели преимущество, но так и не смогли его реализовать.

Также сегодня борисовский БАТЭ разгромил в гостях футболистов «Минска» со счетом 3:0.

Результаты других встреч: «Неман» (Гродно) — «Белшина» (Бобруйск) — 1:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 2:0, «Слуцк» — «Витебск» — 1:1, «Городея» — «Динамо» (Минск) — 1:0.

В заключительном поединке 4-го тура 13 апреля мозырская «Славия» сыграет у себя дома с брестским «Рухом».

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 9 очков, «Слуцк», «Витебск» — по 7, БАТЭ, «Славия», «Ислочь», «Городея», «Минск» — по 6.