Экс-футболист сборной Италии Джанлука Виалли сообщил, что победил рак

Источник: AFP 2020

Ранее стало известно, что Виалли лечится от рака поджелудочной железы.

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«Я в порядке. В декабре я завершил 17-месячный курс химиотерапии, состоявший из двух циклов, один из которых продолжался восемь месяцев, второй — девять. Это был тяжело физически и морально даже для такого сильного человека, как я» , — приводит слова 55-летнего Виалли Daily Mail.

«Анализы не показали никаких признаков болезни. Восстановить свое здоровье — значит, снова смотреть на себя в зеркало, видеть, как растут волосы, не рисовать брови карандашом. В этом отношении мне очень повезло по сравнению со многими другими», — добавил он.