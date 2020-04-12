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19:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-футболист сборной Италии Джанлука Виалли сообщил, что победил рак

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Бывший футболист сборной Италии, туринского «Ювентуса» и лондонского «Челси» Джанлука Виалли сообщил, что вылечился от онкологического заболевания после длительного курса химиотерапии.

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Источник: AFP 2020

Ранее стало известно, что Виалли лечится от рака поджелудочной железы.

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«Я в порядке. В декабре я завершил 17-месячный курс химиотерапии, состоявший из двух циклов, один из которых продолжался восемь месяцев, второй — девять. Это был тяжело физически и морально даже для такого сильного человека, как я» , — приводит слова 55-летнего Виалли Daily Mail.

«Анализы не показали никаких признаков болезни. Восстановить свое здоровье — значит, снова смотреть на себя в зеркало, видеть, как растут волосы, не рисовать брови карандашом. В этом отношении мне очень повезло по сравнению со многими другими», — добавил он.

Виалли в составе «Ювентуса» выиграл Лигу чемпионов и Кубок УЕФА, в составе «Челси» и итальянской «Сампдории» — Кубок обладателей кубков. Он также стал бронзовым призером чемпионата мира-1990 в составе сборной Италии.

Какие звезды шоу-бизнеса смогли победить рак
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20 января 2014© Ньюстюб
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