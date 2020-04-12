Брестское «Динамо» одержало волевую победу в матче чемпионата Беларуси
12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные встречи 4-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные встречи 4-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В последнем воскресном поединке действующие чемпионы страны футболисты брестского «Динамо» одержали волевую домашнюю викторию над «Ислочью» со счетом 3:1. Пропустив мяч на 39-й минуте игры после удара Дмитрия Комаровского, брестчане сумели трижды поразить ворота Егора Хаткевича. Перед самым перерывом паритет восстановил Кики Габи, а во втором тайме Артем Милевский и реализовавший пенальти Павел Савицкий довершили дело.
Результаты других встреч: «Неман» (Гродно) — «Белшина» (Бобруйск) — 1:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 2:0, «Слуцк» — «Витебск» — 1:1, «Городея» — «Динамо» (Минск) — 1:0, «Минск» — БАТЭ (Борисов) — 0:3, «Смолевичи» — «Шахтер» (Солигорск) — 0:0.
В заключительном поединке 4-го тура 13 апреля мозырская «Славия» сыграет у себя дома с брестским «Рухом».
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 9 очков, «Слуцк», «Витебск», «Динамо» (Брест) — по 7, БАТЭ, «Славия», «Ислочь», «Городея», «Минск» — по 6.
Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, на счету которого 3 гола.
|Сергей Ковальчук
|Виталий Жуковский
|Габи Кики
|45+2′
|Дмитрий Комаровский
|39′
|Артем Милевский
|77′
|Павел Савицкий
|90+4′
|1
|Сергей Игнатович
|1
|Егор Хаткевич
|2
|Габи Кики
59′
|6
|Сергей Концевой
|5
|Кирилл Печенин
|17
|Сергей Карпович
|34
|Евгений Хачериди
|18
|Павел Рыбак
|15
|Сергей Кисляк
44′
|22
|Годфри Биток Стефен
|19
|Александр Нойок
|10
|Николай Януш
|77
|Роман Юзепчук
|15
|Дмитрий Комаровский
|88
|Павел Савицкий
|99
|Момо Янсане
|7
|Артем Быков
44′
|4
|Алексей Янушкевич
45+1′83′
|51
|Денис Лаптев
|5
|Александр Папуш
|62
|Михаил Гордейчук
77′
|91
|Олег Патоцкий
16′77′
|9
|Сергей Кривец
|14
|Сандро Цвейба
|10
|Артем Милевский
84′
|27
|Александр Макась
77′
|23
|Евгений Шевченко
|11
|Александр Холодинский
82′
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|10
|10
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|20
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Кульбаков(Беларусь)