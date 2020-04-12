Брестское «Динамо» одержало волевую победу в матче чемпионата Беларуси

В последнем воскресном поединке действующие чемпионы страны футболисты брестского «Динамо» одержали волевую домашнюю викторию над «Ислочью» со счетом 3:1. Пропустив мяч на 39-й минуте игры после удара Дмитрия Комаровского, брестчане сумели трижды поразить ворота Егора Хаткевича. Перед самым перерывом паритет восстановил Кики Габи, а во втором тайме Артем Милевский и реализовавший пенальти Павел Савицкий довершили дело.