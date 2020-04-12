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22:57 (мск), источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» одержало волевую победу в матче чемпионата Беларуси

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные встречи 4-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В последнем воскресном поединке действующие чемпионы страны футболисты брестского «Динамо» одержали волевую домашнюю викторию над «Ислочью» со счетом 3:1. Пропустив мяч на 39-й минуте игры после удара Дмитрия Комаровского, брестчане сумели трижды поразить ворота Егора Хаткевича. Перед самым перерывом паритет восстановил Кики Габи, а во втором тайме Артем Милевский и реализовавший пенальти Павел Савицкий довершили дело.

Результаты других встреч: «Неман» (Гродно) — «Белшина» (Бобруйск) — 1:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 2:0, «Слуцк» — «Витебск» — 1:1, «Городея» — «Динамо» (Минск) — 1:0, «Минск» — БАТЭ (Борисов) — 0:3, «Смолевичи» — «Шахтер» (Солигорск) — 0:0.

В заключительном поединке 4-го тура 13 апреля мозырская «Славия» сыграет у себя дома с брестским «Рухом».

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 9 очков, «Слуцк», «Витебск», «Динамо» (Брест) — по 7, БАТЭ, «Славия», «Ислочь», «Городея», «Минск» — по 6.

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, на счету которого 3 гола.

Динамо Брс
3:1
Первый тайм: 1:1
Ислочь
Футбол, Беларусь, 4-й тур12.04.2020, 19:00 (МСК UTC+3)ОСК Брестский, 1169 зрителей
Главные тренеры
Сергей КовальчукВиталий Жуковский
Голы
Габи Кики45+2′
Дмитрий Комаровский39′
Артем Милевский77′
Павел Савицкий90+4′
Составы команд
1Сергей Игнатович
1Егор Хаткевич
2Габи Кики
59′
6Сергей Концевой
5Кирилл Печенин
17Сергей Карпович
34Евгений Хачериди
18Павел Рыбак
15Сергей Кисляк
44′
22Годфри Биток Стефен
19Александр Нойок
10Николай Януш
77Роман Юзепчук
15Дмитрий Комаровский
88Павел Савицкий
99Момо Янсане
7Артем Быков
44′
4Алексей Янушкевич
45+1′83′
51Денис Лаптев
5Александр Папуш
62Михаил Гордейчук
77′
91Олег Патоцкий
16′77′
9Сергей Кривец
14Сандро Цвейба
10Артем Милевский
84′
27Александр Макась
77′
23Евгений Шевченко
11Александр Холодинский
82′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)10
10Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
12Угловые4
13Фолы20
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Кульбаков(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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