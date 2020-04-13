Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:30
Славия М
Рух
Футбол. Зарубежный
11.04
Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ
20
Футбол. Зарубежный
11.04
Городея
Динамо Мн
10
Футбол. Зарубежный
12.04
Минск
БАТЭ
03
Футбол. Зарубежный
12.04
Смолевичи
Шахтер С
00
Футбол. Зарубежный
12.04
Динамо Брс
Ислочь
31
Все события
Фоторепортажи
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
35Как коронавирус изменил хоккей. Главные фото матча «Спартак» — «Динамо», на который запретили приходить болельщикам
08:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Лукаку, Мюллер и Габриэль Жезус — самые недооцененные звёзды по версии ESPN

Журналист издания ESPN Ник Эймс составил собственную подборку недооценённых звёзд мирового футбола, в которую вошли игроки «Арсенала», «Баварии», «Манчестер Сити», «Атлетико Мадрид», «Интера» и «Ливерпуля».

Наверх
Источник: Reuters

По мнению автора, уровень таланта в современном футболе настолько велик, что бесчисленное множество игроков, влияющих на игру, упускаются из виду.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Мюллер продлил договор с «Баварией» до 2023 года

Гранит Джака, «Арсенал»

«Джака не самый быстрый игрок, но его футбольное мышление и его радиоуправляемая левая нога оказали стабилизирующее воздействие на команду, пропускающую голы на еженедельной основе».

Томас Мюллер, «Бавария»

«Мне кажется, что игрока можно так часто называть недооценённым, что он выходит за пределы данного термина и становится… ну… в конце концов, довольно ценным игроком. Безусловно, все знают: в чём Мюллер всегда был игроком мирового класса, так это в том, чтобы связывать и завершать атаки, находя пространство. Вне зависимости от того, играет он в центре или, как часто бывает, ведёт игру справа, за долгое время у него сложилась репутация того, кто мало что может показать в течение 89 минут игры, прежде чем решить исход игры одним действием».

Габриэл Жезус, «Манчестер Сити»

«Ему 23 года, он забивает примерно один раз за каждые 2,2 матча, часто — со скамейки запасных. В обозримом будущем он может принять корону от Агуэро».

Габриэл Жезус (слева) празднует успех с Серхио Агуэро. | Источник: AP
Читайте также
«Манчестер Сити» обыграл «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Ромелу Лукаку, «Интер»

«Лукаку всё ещё 26 лет, и он уже забил 172 гола в своей клубной карьере. Феноменальная отдача».

Томас Парти, «Атлетико»

«Парти прекрасно олицетворяет собой качества, которые сделали “Атлетико” Диего Симеоне великим: неутомимый, преданный делу, высокоэффективный. Что не менее важно, он очень, очень хорош».

Джо Гомес, «Ливерпуль»

«Иногда трудно поверить, что ему всего 22 года. Гомес — замечательный спортсмен, обладающий потрясающими лидерскими качествами для столь молодого человека».

Читайте также
Интер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бавария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Самые "горячие" фигуристки мира! Лучшие фото!
«Тоттенхэм» не будет продавать игрока в МЮ за рекордную сумму
«Барселоне» предсказали банкротство
СМИ: УЕФА намерен провести оставшиеся матчи еврокубков в августе
Экс-капитан «Спартака» и сборной РФ согласен перейти в «Кайрат»
СМИ: Руководство НБА разрабатывает план возобновления сезона
Экс-футболист сборной Италии сообщил, что победил рак
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь