Лукаку, Мюллер и Габриэль Жезус — самые недооцененные звёзды по версии ESPN

По мнению автора, уровень таланта в современном футболе настолько велик, что бесчисленное множество игроков, влияющих на игру, упускаются из виду.
«Джака не самый быстрый игрок, но его футбольное мышление и его радиоуправляемая левая нога оказали стабилизирующее воздействие на команду, пропускающую голы на еженедельной основе».
«Мне кажется, что игрока можно так часто называть недооценённым, что он выходит за пределы данного термина и становится… ну… в конце концов, довольно ценным игроком. Безусловно, все знают: в чём Мюллер всегда был игроком мирового класса, так это в том, чтобы связывать и завершать атаки, находя пространство. Вне зависимости от того, играет он в центре или, как часто бывает, ведёт игру справа, за долгое время у него сложилась репутация того, кто мало что может показать в течение 89 минут игры, прежде чем решить исход игры одним действием».
«Ему 23 года, он забивает примерно один раз за каждые 2,2 матча, часто — со скамейки запасных. В обозримом будущем он может принять корону от Агуэро».
«Лукаку всё ещё 26 лет, и он уже забил 172 гола в своей клубной карьере. Феноменальная отдача».
«Парти прекрасно олицетворяет собой качества, которые сделали “Атлетико” Диего Симеоне великим: неутомимый, преданный делу, высокоэффективный. Что не менее важно, он очень, очень хорош».
«Иногда трудно поверить, что ему всего 22 года. Гомес — замечательный спортсмен, обладающий потрясающими лидерскими качествами для столь молодого человека».