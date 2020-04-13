Лукаку, Мюллер и Габриэль Жезус — самые недооцененные звёзды по версии ESPN

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По мнению автора, уровень таланта в современном футболе настолько велик, что бесчисленное множество игроков, влияющих на игру, упускаются из виду.

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Гранит Джака, «Арсенал»

«Джака не самый быстрый игрок, но его футбольное мышление и его радиоуправляемая левая нога оказали стабилизирующее воздействие на команду, пропускающую голы на еженедельной основе».

Томас Мюллер, «Бавария»

«Мне кажется, что игрока можно так часто называть недооценённым, что он выходит за пределы данного термина и становится… ну… в конце концов, довольно ценным игроком. Безусловно, все знают: в чём Мюллер всегда был игроком мирового класса, так это в том, чтобы связывать и завершать атаки, находя пространство. Вне зависимости от того, играет он в центре или, как часто бывает, ведёт игру справа, за долгое время у него сложилась репутация того, кто мало что может показать в течение 89 минут игры, прежде чем решить исход игры одним действием».

Габриэл Жезус, «Манчестер Сити»

«Ему 23 года, он забивает примерно один раз за каждые 2,2 матча, часто — со скамейки запасных. В обозримом будущем он может принять корону от Агуэро».

Габриэл Жезус (слева) празднует успех с Серхио Агуэро. | Источник: AP

Ромелу Лукаку, «Интер»

«Лукаку всё ещё 26 лет, и он уже забил 172 гола в своей клубной карьере. Феноменальная отдача».

Томас Парти, «Атлетико»

«Парти прекрасно олицетворяет собой качества, которые сделали “Атлетико” Диего Симеоне великим: неутомимый, преданный делу, высокоэффективный. Что не менее важно, он очень, очень хорош».

Джо Гомес, «Ливерпуль»