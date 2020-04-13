«Тоттенхэм» не будет продавать Кейна в МЮ за рекордную компенсацию

До этого СМИ опубликовали информацию , согласно которой лондонский клуб готов продать своего лидера за рекордные £200 (€225 млн) млн из-за финансовых проблем, связанных с пандемией коронавируса.

Позднее эта информация не подтвердилась, однако стоит отметить, что если бы этот трансфер состоялся, он стал был историческим и перебил по сумме переход бразильца Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». Тогда французский клуб заплатил за игрока €222 млн.