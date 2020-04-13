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09:03 (мск), источник: Газета.Ру

«Тоттенхэм» не будет продавать Кейна в МЮ за рекордную компенсацию

Лондонский «Тоттенхэм» не будет продавать нападающего Гарри Кейна в «Манчестер Юнайтед» за рекордную компенсацию, сообщает Sky Sports.

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Источник: AP 2020

До этого СМИ опубликовали информацию, согласно которой лондонский клуб готов продать своего лидера за рекордные £200 (€225 млн) млн из-за финансовых проблем, связанных с пандемией коронавируса.

Позднее эта информация не подтвердилась, однако стоит отметить, что если бы этот трансфер состоялся, он стал был историческим и перебил по сумме переход бразильца Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». Тогда французский клуб заплатил за игрока €222 млн.

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