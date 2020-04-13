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07:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Кандидат в президенты «Барселоны» заявил, что клуб находится под угрозой банкротства

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт выразил мнение, что клуб впереди ждёт тяжёлая перестройка, в связи с которой сине-гранатовые находятся под угрозой банкротства.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:05 MSK, 13.04
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«В течение долгого времени мы предупреждали, что “Барселона” движется прямо к идеальному шторму. Клубу предстоит заменить лучшее поколение футболистов в своей истории, построить новый спортивный комплекс и бороться против компаний с огромными финансовыми ресурсами.
Мы пережили осуждение клуба по делу Неймара, споры между игроками, сотрудниками, проверку по делу социальных сетей. Добавьте неустойчивую спортивную политику, разложение директората и существенное снижение доходов в связи с коронавирусом. Клуб находится под угрозой экономического и морального банкротства. Игра окончена», — сказал Фонт в интервью Mundo Deportivo.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фонт — предприниматель в сфере технологий, основатель управляющей компании Delta Partners. Именно он считается главным конкурентом Хосепа Бартомеу на предстоящих выборах клуба в 2021 году.

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