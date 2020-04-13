Кандидат в президенты «Барселоны» заявил, что клуб находится под угрозой банкротства

«В течение долгого времени мы предупреждали, что “Барселона” движется прямо к идеальному шторму. Клубу предстоит заменить лучшее поколение футболистов в своей истории, построить новый спортивный комплекс и бороться против компаний с огромными финансовыми ресурсами.

Мы пережили осуждение клуба по делу Неймара, споры между игроками, сотрудниками, проверку по делу социальных сетей. Добавьте неустойчивую спортивную политику, разложение директората и существенное снижение доходов в связи с коронавирусом. Клуб находится под угрозой экономического и морального банкротства. Игра окончена», — сказал Фонт в интервью Mundo Deportivo.