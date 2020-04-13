Отказавшийся верить в коронавирус экс-футболист «Тараза» сдал тест на COVID-19

По словам футболиста, его тест дал отрицательный результат. «Это моим доброжелателям. Читайте и свои языки засуньте как всегда подальше. Не дождетесь!» — написал Алиев на своей странице в Instagram.
Ранее Алиев пожаловался на симптомы болезни. В частности, игрок отмечал, что у него высокая температура и кашель.
19 марта Алиев заявил, что отказывается верить в существование коронавируса. Он посчитал, что новости об умерших от инфекции людях — это фейк.
За «Тараз» Алиев играл во второй половине 2016 года и в девяти матчах КПЛ забил один гол. Казахстанский клуб стал последним в карьере полузащитника, известного по выступлениям за киевское «Динамо», московский «Локомотив», «Днепр» и «Анжи».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. На данный момент во всем мире вирусом заразилось более 1 миллиона 840 тысяч человек. Число погибших от заболеваний, вызванных коронавирусом, превысило 113 тысяч.