Экс-капитан «Спартака» и сборной России согласился перейти в «Кайрат»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков дал интервью
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков дал интервью
В ходе беседы Глушаков, ранее выступавший за московский «Спартак», принял предложение Аршавина о переходе в «Кайрат».
Аршавин: Переход в «Ахмат» — это что для тебя? Последний контракт и последняя команда? Или ты еще надеешься попылить и поиграть?
Глушаков: А ты до скольки играл?
Аршавин: Я до 37 или 38. Ты что, в Казахстан хочешь поехать? Я, кстати, могу позвонить. «Кайрат» — не самое плохое место для завершения карьеры.
Глушаков: Я не против.
Аршавин: Тем более, что ты сейчас и легионером там не будешь считаться.
Глушаков: Я наслышан, да. А девушки есть?
Аршавин: Девушки — да.
Глушаков: Ну все, дашь мне телефон.
Аршавин: Погоди, ты еще в «Ахмате» поиграй.
Напомним, Аршавин выступал за «Кайрат» с марта 2016 по ноябрь 2018 года. В составе алматинскго клуба трижды стал серебряным призером Казахстана, дважды выиграл Кубок и один раз Суперкубок страны.
Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 годы и был капитаном команды. Всего он провел в составе «красно-белых» 173 матча, забив 23 гола и сделав 10 результативных передач.