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08:23 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-капитан «Спартака» и сборной России согласился перейти в «Кайрат»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков дал интервью экс-футболисту сборной России и алматинского «Кайрата» Андрею Аршавину в эфире телеканала «Матч ТВ». Об этом сообщает Sport24.ru.

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В ходе беседы Глушаков, ранее выступавший за московский «Спартак», принял предложение Аршавина о переходе в «Кайрат».

Аршавин: Переход в «Ахмат» — это что для тебя? Последний контракт и последняя команда? Или ты еще надеешься попылить и поиграть?

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Глушаков: А ты до скольки играл?

Аршавин: Я до 37 или 38. Ты что, в Казахстан хочешь поехать? Я, кстати, могу позвонить. «Кайрат» — не самое плохое место для завершения карьеры.

Глушаков: Я не против.

Аршавин: Тем более, что ты сейчас и легионером там не будешь считаться.

Глушаков: Я наслышан, да. А девушки есть?

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Аршавин: Девушки — да.

Глушаков: Ну все, дашь мне телефон.

Аршавин: Погоди, ты еще в «Ахмате» поиграй.

Напомним, Аршавин выступал за «Кайрат» с марта 2016 по ноябрь 2018 года. В составе алматинскго клуба трижды стал серебряным призером Казахстана, дважды выиграл Кубок и один раз Суперкубок страны.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 годы и был капитаном команды. Всего он провел в составе «красно-белых» 173 матча, забив 23 гола и сделав 10 результативных передач.

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