Экс-игроки казахстанских клубов сошлись в матче европейского чемпионата с четырьмя голами
Сразу несколько футболистов, выступавших ранее в КПЛ, сошлись в очном матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сразу несколько футболистов, выступавших ранее в КПЛ, сошлись в очном матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, в рамках четвертого тура «Динамо-Брест» на своем поле переиграл «Ислочь» — 3:1. У победителей отличились Габи Кики (45+2-я минута), Артем Милевский (77-я) и Павел Савицкий (90+3-я, пенальти). У проигравших один мяч отыграл Дмитрий Комаровский (39-я).
После этой игры «Динамо-Брест», набрав семь очков, расположился на четвертом месте, а «Ислочь» с отставанием на один пункт оказалась на восьмой позиции из 16-ти.
За брестский клуб сыграли Сергей Кисляк и Михаил Гордейчук, известные казахстанским болельщикам по играм за павлодарский «Иртыш» (2018) и костанайский «Тобол» (2019). Оба вышли в стартовом составе, при этом Гордейчук был заменен на 78-й минуте на Сергея Кривца.
За «Ислочь» отыграли Сергей Концевой, Александр Макась и Сандро Цвейба, защищавшие прежде цвета «Тобола» (2012), «Атырау» (2016) и «Актобе» (2016). Первые двое появились на поле с первых минутах, тогда как Макась на 78-й уступил место Александру Холодинскому, а Цвейба, напротив, вышел на замену на 78-й вместо Олега Патоцкого.
Матчи пятого тура пройдут с 16 по 18 апреля.
|Сергей Ковальчук
|Виталий Жуковский
|Габи Кики
|45+2′
|Дмитрий Комаровский
|39′
|Артем Милевский
|77′
|Павел Савицкий
|90+4′
|1
|Сергей Игнатович
|1
|Егор Хаткевич
|2
|Габи Кики
59′
|6
|Сергей Концевой
|5
|Кирилл Печенин
|17
|Сергей Карпович
|34
|Евгений Хачериди
|18
|Павел Рыбак
|15
|Сергей Кисляк
44′
|22
|Годфри Биток Стефен
|19
|Александр Нойок
|10
|Николай Януш
|77
|Роман Юзепчук
|15
|Дмитрий Комаровский
|88
|Павел Савицкий
|99
|Момо Янсане
|7
|Артем Быков
44′
|4
|Алексей Янушкевич
45+1′83′
|51
|Денис Лаптев
|5
|Александр Папуш
|62
|Михаил Гордейчук
77′
|91
|Олег Патоцкий
16′77′
|9
|Сергей Кривец
|14
|Сандро Цвейба
|10
|Артем Милевский
84′
|27
|Александр Макась
77′
|23
|Евгений Шевченко
|11
|Александр Холодинский
82′
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|13
|8
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|24
|5
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Алексей Кульбаков(Беларусь)