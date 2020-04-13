Экс-игроки казахстанских клубов сошлись в матче европейского чемпионата с четырьмя голами

Так, в рамках четвертого тура «Динамо-Брест» на своем поле переиграл «Ислочь» — 3:1. У победителей отличились Габи Кики (45+2-я минута), Артем Милевский (77-я) и Павел Савицкий (90+3-я, пенальти). У проигравших один мяч отыграл Дмитрий Комаровский (39-я).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/V4p0neWckGk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После этой игры «Динамо-Брест», набрав семь очков, расположился на четвертом месте, а «Ислочь» с отставанием на один пункт оказалась на восьмой позиции из 16-ти.

За брестский клуб сыграли Сергей Кисляк и Михаил Гордейчук, известные казахстанским болельщикам по играм за павлодарский «Иртыш» (2018) и костанайский «Тобол» (2019). Оба вышли в стартовом составе, при этом Гордейчук был заменен на 78-й минуте на Сергея Кривца.

За «Ислочь» отыграли Сергей Концевой, Александр Макась и Сандро Цвейба, защищавшие прежде цвета «Тобола» (2012), «Атырау» (2016) и «Актобе» (2016). Первые двое появились на поле с первых минутах, тогда как Макась на 78-й уступил место Александру Холодинскому, а Цвейба, напротив, вышел на замену на 78-й вместо Олега Патоцкого.