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10:52 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-игроки казахстанских клубов сошлись в матче европейского чемпионата с четырьмя голами

Сразу несколько футболистов, выступавших ранее в КПЛ, сошлись в очном матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Так, в рамках четвертого тура «Динамо-Брест» на своем поле переиграл «Ислочь» — 3:1. У победителей отличились Габи Кики (45+2-я минута), Артем Милевский (77-я) и Павел Савицкий (90+3-я, пенальти). У проигравших один мяч отыграл Дмитрий Комаровский (39-я).

Во время загрузки произошла ошибка.

После этой игры «Динамо-Брест», набрав семь очков, расположился на четвертом месте, а «Ислочь» с отставанием на один пункт оказалась на восьмой позиции из 16-ти.

За брестский клуб сыграли Сергей Кисляк и Михаил Гордейчук, известные казахстанским болельщикам по играм за павлодарский «Иртыш» (2018) и костанайский «Тобол» (2019). Оба вышли в стартовом составе, при этом Гордейчук был заменен на 78-й минуте на Сергея Кривца.

За «Ислочь» отыграли Сергей Концевой, Александр Макась и Сандро Цвейба, защищавшие прежде цвета «Тобола» (2012), «Атырау» (2016) и «Актобе» (2016). Первые двое появились на поле с первых минутах, тогда как Макась на 78-й уступил место Александру Холодинскому, а Цвейба, напротив, вышел на замену на 78-й вместо Олега Патоцкого.

Матчи пятого тура пройдут с 16 по 18 апреля.

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3:1
Первый тайм: 1:1
Ислочь
Футбол, Беларусь, 4-й тур12.04.2020, 19:00 (МСК UTC+3)ОСК Брестский, 1169 зрителей
Главные тренеры
Сергей КовальчукВиталий Жуковский
Голы
Габи Кики45+2′
Дмитрий Комаровский39′
Артем Милевский77′
Павел Савицкий90+4′
Составы команд
1Сергей Игнатович
1Егор Хаткевич
2Габи Кики
59′
6Сергей Концевой
5Кирилл Печенин
17Сергей Карпович
34Евгений Хачериди
18Павел Рыбак
15Сергей Кисляк
44′
22Годфри Биток Стефен
19Александр Нойок
10Николай Януш
77Роман Юзепчук
15Дмитрий Комаровский
88Павел Савицкий
99Момо Янсане
7Артем Быков
44′
4Алексей Янушкевич
45+1′83′
51Денис Лаптев
5Александр Папуш
62Михаил Гордейчук
77′
91Олег Патоцкий
16′77′
9Сергей Кривец
14Сандро Цвейба
10Артем Милевский
84′
27Александр Макась
77′
23Евгений Шевченко
11Александр Холодинский
82′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)13
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
12Угловые4
13Фолы24
5Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Кульбаков(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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