«Топ-команды Казахстана не затерялись бы в ОАЭ». Исламхан — о карантине и контракте с «Аль-Айном»

Источник: РИА "Новости"

— Бауыржан, как вы проводите свободное время в такой период? И есть ли информация, когда будет возобновлен чемпионат ОАЭ?

— Свободное время провожу, как и все люди, находящиеся в ОАЭ, соблюдаю карантин, выполняю упражнения, которые дают мне тренеры. Еще смотрю фильмы, читаю книги и общаюсь со своими близкими. По поводу возобновления чемпионата, на данный момент ясности нет, главное здоровье людей! Думаю, в скором времени будут новости.

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— Что вас больше всего удивило в «Аль-Айне»?

— С первых дней в клубе удивило отношение людей, клуб развивается в правильном направлении. Город очень красивый, много зелени, похож на мой родной Тараз.

— Можете сравнить уровень чемпионатов ОАЭ и Казахстана?

— Пока не могу судить, какой чемпионат лучше, я ведь тут не много времени, но могу сказать, что тут играет много качественных легионеров. Из известных в СНГ, к примеру, моим партнером по команде является Балаш Джуджак, известный по выступлениям за московское «Динамо», а в одной из первых игр довелось сыграть против Веллитона, который дважды признавался лучшим бомбардиром в РПЛ, оба по сей день в полном порядке. Вообще думаю, что топовые команды Казахстана не затерялись бы в чемпионате ОАЭ.

— Ваш тренер, Педро Эмануэл, часто передает записки во время матчей, они на английском языке? И расскажите, как проходит обучение английскому?

— Записки во время игры это, в основном, позиция, где я должен играть. Футбольный язык он во всем мире одинаковый, на тренировках и в быту мне помогает переводчик. Постепенно начинаю изучать английский язык, понимаю много слов, но пока говорить не могу.

— Поля и стадионы в ОАЭ очень высокого уровня, но насколько там комфортно играть, учитывая климатические условия?

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— Да, поля и стадионы действительно на высшем уровне. Что касается климата, в тех матчах, где я сыграл, не было особенной жары, на данном этапе мне комфортно.

— Было ли желание и возможность вернуться в Казахстан, когда чемпионат приостановили?

— Учитывая карантин, появилось очень много свободного времени. Конечно, хотелось бы провести его со своей семьей и близкими, в сезоне не так много времени насладиться этим моментом. Но я профессиональный футболист, нужно воздержаться от полетов, соблюдая карантин. Думаю, скоро все наладится и заживем обычной жизнью.

— Есть ли вероятность, что контракт с «Аль Айном» будет продлен и вы останетесь там на более долгий срок?

— Вопрос остается открытым. Сейчас прежде всего нужно закончить сезон, отработать свой контракт с чистой совестью, отдать все силы клубу, дальше видно будет.

Во второй части интервью Исламхан расскажет, кого из «Кайрата» пригласил бы в «Аль-Айн», почему не планирует возвращаться в чемпионат Казахстана и как его принял Артем Дзюба в «Зените».

Напомним, казахстанец перешел в «Аль-Айн» 31 января. На счету Исламхана десять матчей за клуб из ОАЭ, в которых он забил один гол и отдал три ассиста.