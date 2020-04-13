Футбольные судьи: война против коронавируса. Врачам, медсестрам и полицейским не до пенальти и удалений

У нового мира — новые герои.
Акушерка, медсестра, анестезиолог
Елена Пелаэс Арнильяс — арбитр женской примеры, в высшей испанской лиге с 2017 года. Раньше ей приходилось совмещать футбол и работу в больнице Рио Каррион, договариваясь, чтобы дежурства не совпадали с играми. Сейчас она сутками на основной работе. Не до судейства. Елена — акушерка. Она — одна из тех, кто помогает появляться на свет новым Серхио Рамосам и Пике. Трое из ее коллег заразились коронавирусом, она пока держится.
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«У нас на данный момент не было случаев заражения беременных, но некоторые поступили с кашлем и температурой. Одна в плохом состоянии. Эта тема толком не изучена, но вроде вирус не передается ребенку при беременности. А вот когда он появляется на свет, риск очень велик. Некоторые из наших акушерок заболели, поэтому работы стало больше. Сейчас мы не можем идти на помощь медсестрам, работающим в той части больницы, где содержатся заразившиеся COVID-19. Это очень рискованно. Кто тогда потом будет принимать роды? Очень трудно психологически. Приходишь домой отдохнуть, а все разговоры вокруг только о коронавирусе. Нужно сохранять спокойствие — именно этого от тебя ждут пациенты. Ты должна передавать им спокойствие и уверенность, что все будет нормально. Сейчас не до футбола, который я люблю с детства. Спасибо отцу. В 11 я начала заниматься судейством, а в 12 уже судила матчи. Нужна ли нам сегодня помощь психолога? В нашей больнице никто об этом не просил. Но, думаю, необходимость в ней есть. Кем быть сложнее, акушеркой или арбитром? Обе профессии трудные. Но судейская неблагодарная», — цитирует Пелаэс Арнильяс El Espanol.
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Ирагартсе Фернандес Эсесумага — ассистентка в женской высшей лиге. И медсестра в госпитале в Бильбао. «Ты беспокоишься за семью, друзей, коллег… Конечно, мне страшно, мы рискуем. Немного устала, но пока держусь. Очень приятно, что нам аплодируют обычные люди. Пожалуйста, ради вашего здоровья — оставайтесь дома», — цитирует ее COPE.
«Как и на футбольном поле, слышу оскорбления от людей. Кто-то не хочет стоять и ждать своей очереди. Кому-то кажется, что его состояние серьезнее, чем у других, и потому его должны осмотреть первым. Но это моя работа, я не супервумен. Я в этой больнице уже пару лет. Никто не благодарил, спокойно к этому относилась, потому что просто выполняла то, что должна, и мне за это платили. А сейчас нас всех каждый день благодарят. Героинями себя не чувствуем, но это очень приятно», — приводит слова судьи AFP.
Юдит Романо Гарсия — тоже ассистентка, единственная женщина в сегунде. А также анестезиолог и реаниматолог в астурийском госпитале в Овьедо. В свое время победила лимфому. Недавно родила вторую дочку и очень быстро вернулась в футбол. «Мы вместе, мы одна команда и вместе победим», — приводит слова Романо Гарсии официальный сайт Королевской федерации футбола.
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Врач-интерн, травматолог, терапевт и медбратья
Карлос Перес — арбитр третьей лиги и врач-интерн в больнице в Аранда де Дуэро. Из-за травмы выбыл на три месяца и не смог бы выполнять обязанности судьи. Теперь он на передней линии войны с коронавирусом — принимает и обследует пациентов: «Работа рефери помогла мне выработать способность принимать сложные решения. И сейчас я делаю то же самое — выбираю, что ответить людям, которые ждут от меня очень важных слов».
Антонио Родригес — ассистент третьей лиги и травматолог в больнице в Бургосе. «Ситуация очень непростая, стрессовая. Очень большое психологическое давление. Но мы привыкли к таким условиям — в футболе то же самое», — считает судья.
Карлос Рабадан — валенсиец, судья по футзалу и старший медбрат.
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Антонио Мартинес — ассистент, работающий на играх второго дивизиона, и тоже медбрат в одной из больниц Сьюдад-Реала.
Даниэль Юсте — еще один валенсиец, арбитр третьей лиги и терапевт. Все в один голос благодарят за внимание и поддержку и просят главным образом о том, чтобы люди находились дома и не способствовали распространению вируса.
Деньги
Не остались в стороне от борьбы с пандемией футбольные арбитры Эквадора. По сообщению OromarTV, судьи собрали 50 тысяч долларов.
Волонтер
Когда Национальная служба здравоохранения Великобритании объявила набор 250 тысяч волонтеров, одним из первых откликнулся арбитр английской премьер-лиги Энтони Тэйлор. Примером ему послужила его сестра Кейт, которая работает врачом. «Понимая, с чем она столкнулась, и видя, в каком состоянии она приходит домой, решил, что хотя бы так, став волонтером, я могу немного облегчить труд таких людей, — объяснил свое решение Тэйлор. — Нужно перевозить медикаменты и оборудование, а также доставлять продукты тем, кто нуждается в помощи. Чем больше нас будет, тем лучше».
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Уборщик
Аргентинский арбитр Давид Рогель занимается уборкой мусора в Рио Гальегос. Сейчас, когда повышены требования к чистоте и гигиене, его работа приобретает особую значимость.
Исследователь
Эфиопский арбитр Бамлак Тессема, входящий в число судей ФИФА, работает в институте, который исследует инфекционные заболевания. Кто знает, возможно, там произведут одну из вакцин и помогут борьбе с коронавирусом.
Курьер, доставка шаурмы
Арбитр ФИФА Кевин Блом окунулся в общественную деятельность. Он участвовал в 24-часовом теннисном марафоне, целью которого было собрать средства в фонд для престарелых. Кроме того, время от времени голландец занимается работой курьера в своем Алфене: помогает знакомому предпринимателю развозить шаурму. «Кто-то, открыв дверь, долго не может поверить, что видит меня. Кто-то делает жест, характерный для судей, работающих на матче с видеоарбитром. Мол, подожди, мне нужно проверить заказ. Смешно», — приводит слова Блома издание AD.
Полицейский и помощник прокурора
Другой голландец Данни Маккели продолжает выполнять обязанности полицейского инспектора и помощника прокурора.
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Кроме того, на нем 18 юных арбитров, которых он учит жизни и судейству. «Стараюсь нагружать себя, мне нужно тратить энергию. Я привык, что каждую неделю есть матчи и можно получить адреналин. Дома у меня есть небольшой спортивный зал, но это не то», — цитирует AD одного из лучших арбитров Европы, который также готов обеспечить нуждающихся масками для защиты лица.
Работник зоопарка
Еще один рефери ФИФА из Голландии Бас Найхайс входит в число тех, кто опекает зоопарк в Энсхеде: «Теперь регулярно езжу туда, кормлю зверей, убираюсь». И помимо этого у судьи хватает забот. У него большой кусок земли, поля, которые он вспахивает на тракторе, куры, гуси, лошади… А также своя пекарня.
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«У меня есть другие источники дохода. Проживу без гонораров за матчи. Могу представить, как тяжело сейчас молодым арбитрам, — сожалеет судья в интервью AD. — А еще я теперь нормально просыпаюсь по понедельникам. Раньше было ощущение, что куда ты не пойдешь, тебе тут же оторвут голову за решение, которое ты принял накануне».
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10 часов в день, шесть дней в неделю
Арбитр первой английской лиги Том Нилд работает в одной из больниц Йоркшира старшим медбратом. Попросил освободить его от судейских назначений, когда матчи еще продолжались, а кризис только-только начинался. «Работаем много, в специальных защитных костюмах. Психологически и физически очень непросто, — признался Нилд. — Приходится учиться на ходу и приспосабливаться. Все меняется очень быстро. Много пациентов в критическом состоянии с проблемами дыхательной системы. Родственникам доступ запрещен. Но нужно держать их в курсе, как обстоят дела у больных. А самим оставаться сильными и не падать духом. Мы должны сохранять положительный настрой, у нас категорически запрещен любой негатив. Это марафон, а не спринт. И мы очень хотим, чтобы до финиша с нами добежал каждый».